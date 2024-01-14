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Сегодня, 04:15

«Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм»: прогноз на матч АПЛ 14 января 2024 года

Прогноз на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм» 14 января 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
ФК «Тоттенхэм».
Фото Global Look Press
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14 января «Манчестер Юнайтед» примет «Тоттенхэм» в 21-м туре чемпионата Англии. Встреча пройдет на стадионе «Олд Траффорд» и начнется в 19.30 по московскому времени. Главный арбитр — Джон Брукс. В России легально не показывают АПЛ.

Англия. Премьер-лига. 21-й тур
14 янв, 19:30. Old Trafford (Манчестер)
Ман. Юнайтед
Тоттенхэм

Аналитики букмекеров склоняются к победе хозяев: на «красных дьяволов» предложили котировку 2.16, это около 42% вероятности. Успех «Тоттенхэма» оценили коэффициентом 3.05 (33%). На «мирный» результат — 3.94 (25%).

Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.40, ТМ 2.5 — за 2.74. Обмен голами дали за 1.39, обратная опция доступна за 2.92.

В первом круге лондонцы выиграли всухую (2:0). Если верите, что «шпоры» снова не пропустят, вас ждет рынок за 5.76.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — 1:1. Финиш противостояния с таким итогом представлен за 7.75.

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Прогноз и ставка на матч «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм»

Манкунианцы ворвались в 2024-й с гостевой победой над «Уиганом» в Кубке Англии (2:0). Однако декабрь провели далеко не выдающимся образом: из восьми встреч в АПЛ и ЛЧ выиграли всего две. Парни Ангелоса Постекоглу чувствуют себя куда лучше — за пять предыдущих туров премьер-лиги добыли четыре триумфа с общим счетом 11:3, а в начале недели одолели «Бернли» в Кубке (1:0). Вряд ли нестабильные «дьяволы» прервут беспроигрышную серию лондонцев. Тем более что первом круге «шпоры» прихлопнули коллектив Эрика тен Хага всухую (2:0).

Рекомендуемая ставка: «Тоттенхэм» не проиграет и ТБ 1.5 за 1.98.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Тоттенхэм Хотспур
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