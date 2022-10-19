19 октября в чемпионате Англии состоится матч с приставкой «супер» — «Манчестер Юнайтед» пройдет проверку грозным «Тоттенхэмом». Игра 12-го тура состоится на стадионе «Олд Траффорд» и начнется в 22.15 по московскому времени. Обслужить ее доверили арбитру из Уилтшира Саймону Хуперу. В России трансляция встречи недоступна.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у манкунианцев чуть больше шансов на победу. Взять ее можно с коэффициентом 2.50, вероятность исхода — приблизительно 40%. Триумф «Тоттенхэма» предложено взять за 2.90 (34%), ничью — за 3.60 (26%).

Верите в Антонио Конте и его парней? Ставка в 1000 рублей на «шпор» в случае завоевания ими трех очков принесет выигрыш в 2900 рублей.

Также можете подстраховать лондонцев и взять Х2 за более скромные 1.57.

Есть вариант подстраховать команды с помощью форы: Ф1(0) идет за 1.80, Ф2(0) — за 2.08. В случае ничьей сумма ставки будет рассчитана с коэффициентом 1.00.

В четырех из пяти последних очных встреч соперники забивали свыше двух голов. На тотал больше 2.5 мяча котировка — 1.75, на ТМ 2.5 — 2.15.

Также команды часто обмениваются результативными ударами — «обе забьют» проходил в семи играх из 10. Этот результат доступен за 1.64, обратный — за 2.26.

Эксперты очень верят в Криштиану Роналду, его гол оценен в 2.20. Даже на Харри Кейна котировка выше — 2.40.

Наиболее вероятный точный счет — 1:1 за 6.70.

Прогноз и ставка на матч «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм»

«Манчестер Юнайтед», несмотря на обилие звезд в нападении, пока не наладил игру в атаке. Например, а АПЛ манкунианцы забили всего 13 мячей за девять матчей — в топ-10 меньше только у «Кристал Пэлас» (12). Правда, можно сделать скидку на то, что команда тен Хага провела на одну игру меньше большинства команд. Но даже в Лиге Европы, где «дьяволам» противостоят карлики в лице «Омонии» и «Шерифа», на их счету всего шесть результативных атак в четырех встречах.

У «Тоттенхэма» же довольно крепкая оборона — «шпоры» пропустили лишь 10 мячей в 10 играх. Хотя в предстоящей не сыграет дисквалифицированный Эмерсон, Конте найдет ему достойную замену и оставит защиту такой же монолитной.

Рекомендуемая ставка: ИТМ1 (1.5) за 1.75.