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Сегодня, 13:15

«Милан» — «ПСЖ»: Уткин предрек хозяевам большие проблемы в предстоящем матче ЛЧ

Килиан Мбаппе.
Фото Global Look Press
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Известный комментатор и амбассадор ФОНБЕТ Василий Уткин дал прогноз на матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Миланом» и «ПСЖ». Встреча на стадионе «Сан-Сиро» начнется в 23.00 по московскому времени 7 ноября.

Лига чемпионов. Группа F
07 нояб, 23:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Милан
ПСЖ

В какой форме «Милан»

«Россонери» оказались не готовы к игре на два фронта. Со стартом Лиги чемпионов результаты резко просели: в шести последних матчах во всех турнирах добыта всего одна победа (1:0 над «Дженоа»). С вершины турнирной таблицы Серии А подопечные Стефано Пиоли скатились на третье место с отставанием в четыре очка от «Ювентуса» и шесть — от «Интера». Впервые за 11 лет команда дважды всухую проиграла на своем поле в чемпионате — 0:1 «Ювентусу» и 0:1 «Удинезе». Последняя неудача случилась 4 ноября. Примечательно, что «россонери» уступили именно фриулийцам, у которых до этого не было ни одной победы в сезоне.

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Болельщики уже требуют увольнения Пиоли, но боссы клуба пока поддерживают итальянского специалиста. Хотя в трех стартовых играх нового розыгрыша Лиги чемпионов «Милан» не забил ни одного гола: сыграл 0:0 с «Ньюкаслом» и «Боруссией», а также потерпел разгромное поражение в Париже от «ПСЖ» (0:3). После старта главного еврокубкового турнира лазарет красно-черных регулярно пополнялся новыми игроками. Однако перед домашней встречей с «ПСЖ» стало известно, что Тео Эрнандес, Раде Крунич, Самуэль Чуквуэзе и Кристиан Пулишич вернулись в общую группу. Из игроков стартового состава команде не помогут только Пьер Калюлю и Исмаэль Беннасер.

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В какой форме «ПСЖ»

Парижане, у которых на старте сезона были определенные проблемы, напротив, возвращают привычную форму. На «Сан-Сиро» команда едет с серией из пяти побед во всех турнирах: 3:1 над «Ренном», 3:0 над «Страсбуром», 3:2 над «Брестом» и 3:0 над «Монпелье» в чемпионате, а также 3:0 над «Миланом» в Лиге чемпионов. 15 мячей, по три в каждом матче — отличный результат. Килиан Мбаппе снова ведет партнеров вперед, уже забив 12 голов во всех турнирах. Шикарно выглядит 17-летний полузащитник Уоррен Заир-Эмери, отметившийся результативными действиями (два гола и три ассиста) в каждом из четырех последних матчей, в которых выходил на поле.

О поражении парижан от «Ньюкасла» (1:4) во втором туре группового этапа Лиги чемпионов уже никто не вспоминает. Шесть очков в трех матчах — вполне рабочий вариант. Луиса Энрике должно волновать лишь отсутствие сразу двух основных защитников — Данило Перейры и Преснеля Кимпембе. Даже победа во вторник не гарантирует «ПСЖ» выход в плей-офф, но успех в Милане заметно повысит шансы команды на одно из двух первых мест в «группе смерти».

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«Милан» — «ПСЖ»: статистика личных встреч

Победа в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов стала для парижан первой в их истории противостояний с «россонери». До этого «Милан» имел 4-матчевую беспроигрышную серию против «ПСЖ» (две победы и две ничьи).

Прогноз Василия Уткина на матч «Милан» — «ПСЖ» 7 ноября

«Милан» в 2023 календарном году победил лишь в 42% сыгранных матчей — 19 из 45. В начале лета «россонери» со скрипом проползли в четверку лучших команд Италии, но достойно представлять страну в Лиге чемпионов осенью пока не получается. Главная проблема — слабая игра в нападении. Две недели назад «ПСЖ» показал итальянцам настоящий мастер-класс, забив три безответных мяча. Хотя парижане могли отличиться и больше. Мбаппе, Заир-Эмери, Коло Муани, Дембеле и Хакими находятся в хорошей форме и им не должно составить труда вновь наказать «россонери» за ошибки в обороне. Два гола подряд — задача, с которой подопечные Энрике легко справятся", — считает Уткин.

По мнению Уткина, «ПСЖ» в предстоящей встрече забьет два гола подряд. На это условие в букмекерской компании ФОНБЕТ можно поставить за коэффициент 2.35.

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