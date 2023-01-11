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«Милан» — «Торино»: прогноз на матч Кубка Италии 11 января 2023 года

Прогноз на матч Кубка Италии «Милан» — «Торино» 11 января 2023 года
Евгений Коростелев
Алексей Миранчук.
Фото Global Look Press
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11 января в Кубке Италии сыграют «Милан» и «Торино». Встреча команд Ибрагимовича и Миранчука состоится в столице Италии на стадионе «Сан-Сиро» и начнется в 23.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Главным арбитром назначен Антонио Рапуано.

Италия. Кубок. 1/8 финала
11 янв, 23:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Милан
Торино

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Милан» фаворитом встречи. На победу «россонери» в основное время можно поставить за 1.78, это примерно 56% вероятности исхода. На успех «Торино» котировка — 5.00 (18%), на ничью — 3.80 (26%).

Ставка в 1000 рублей на туринский клуб в случае его триумфа принесет 5000 рублей, а чистая прибыль составит 4000 рублей.

Вариант «гости не проиграют» идет за 2.10. Также можете подстраховать их с помощью форы: Ф2(+1.5) оценена в 1.36.

Тотал больше 2.5 мяча оценен в 2.10, ТМ 2.5 — в 1.79.

Эксперты предполагают, что команды не обменяются голами: «обе забьют» можно оформить за 2.03, «обе забьют — нет» — за 1.79.

Верите, что Миранчук снова отличится в матче против «Милана»? Забитый Алексеем мяч идет за 6.00.

Наиболее вероятный точный счет основного времени — 1:0 в пользу «россонери» за 5.90.

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Прогноз и ставка на матч «Милан» — «Торино»

«Торино» не знает побед в трех матчах подряд — во всех них был зафиксирован счет 1:1. Причем в одном из матчей «быкам» удалось сдержать «Рому». А в первом круге серии А туринцы обыграли «Милан» со счетом 2:1.

«Россонери» после паузы на чемпионат мира провели два неубедительных матча: с трудом обыграли «Салернитану» (2:1) и также поделили очки с командой Жозе Моуринью (2:2) — миланцы отдали победу, ведя 2:0 к 87-й минуте. Такая несобранность наблюдается не первый раз и поможет «Торино» не проиграть в основное время.

Рекомендуемая ставка: Х2 за 2.10.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Милан
ФК Торино
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