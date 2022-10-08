Прямая трансляция матча серии А «Милан» — «Ювентус» 8 октября 2022 года

8 октября в девятом туре серии А встретятся «Милан» и «Ювентус». Игра начнется в 19.00 по московскому времени на стадионе «Джузеппе Меацца», в прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1».

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитами хозяев. Поставить на победу «Милана» можно за 2.08, это приблизительно 48% вероятности исхода. Ничья предложена за 3.50 (28%), успех «Ювентуса» — за 3.90 (24%).

При ставке в 1000 рублей на ничью в случае успеха выплата составит 3500 рублей.

Если считаете, что «Ювентус» не проиграет на выезде, оформите ставку за 1.80.

Подстрахуйтесь при помощи нулевой форы: Ф1(0) доступна за 1.47, Ф2(0) — за 2.80.

Эксперты убеждены, что результативного матча не будет, коэффициент на тотал меньше 2.5 мяча — 1.74.

Вариант «обе забьют» тоже под вопросом — на него можно поставить за 1.97, в то время как на обратный исход — за 1.83.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят так:

• 1:0 — за 6.20;

• 1:1 — за 6.30;

• 2:0 — за 8.40.