Прогнозы на спорт
Сегодня, 13:15
8 октября в девятом туре серии А встретятся «Милан» и «Ювентус». Игра начнется в 19.00 по московскому времени на стадионе «Джузеппе Меацца», в прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1».
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитами хозяев. Поставить на победу «Милана» можно за 2.08, это приблизительно 48% вероятности исхода. Ничья предложена за 3.50 (28%), успех «Ювентуса» — за 3.90 (24%).
При ставке в 1000 рублей на ничью в случае успеха выплата составит 3500 рублей.
Если считаете, что «Ювентус» не проиграет на выезде, оформите ставку за 1.80.
Подстрахуйтесь при помощи нулевой форы: Ф1(0) доступна за 1.47, Ф2(0) — за 2.80.
Эксперты убеждены, что результативного матча не будет, коэффициент на тотал меньше 2.5 мяча — 1.74.
Вариант «обе забьют» тоже под вопросом — на него можно поставить за 1.97, в то время как на обратный исход — за 1.83.
Три наиболее вероятных точных счета выглядят так:
• 1:0 — за 6.20;
• 1:1 — за 6.30;
• 2:0 — за 8.40.