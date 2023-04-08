Прогнозы на спорт
Сегодня, 20:15
9 апреля в матче регулярного чемпионата НХЛ встретятся команды из Западной конференции — «Миннесота Уайлд» и «Сент-Луис Блюз». Игра пройдет на льду «Эксел Энерджи-центра» и начнется в 3.00 по московскому времени. В России нет официального вещателя североамериканской лиги.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают хозяев серьезными фаворитами: поставить на победу «Миннесоты» в основное время можно с коэффициентом 1.74, что составляет примерно 56% вероятности. Успех гостей доступен с котировкой 4.00 (24%), ничья идет за 4.40 (20%).
Ждете победу фаворита? Ставка в 1000 рублей на «Миннесоту» при благоприятном исходе принесет 1740 рублей.
Команды встречаются четвертый раз в сезоне: пока преимущество на стороне «Минни» (две победы). Поставить на непоражение гостей в предстоящем матче можно за 2.04.
Представлены рынки на выигрыш любой из команд с учетом овертайма. Успех хозяев можно взять за 1.42, гостей — за 2.84.
Также доступны ставки на результат с форой:
• Ф1(-1.5) идет за 2.01, Ф2(+1.5) — за 1.78;
• Ф1(-2.5) можно взять за 2.80, Ф2(+2.5) — за 1.38.
Аналитики считают, что игра получится результативной: тотал больше 5.5 гола доступен за 1.67, ТМ 5.5 — за 2.19. Этот тотал заходил в двух из трех игр команд текущего сезона.
Хозяева проводят неплохой сезон: идут шестыми в Западной конференции и отстают от лидера всего на восемь очков. Гости же рискуют не попасть в плей-офф: расположились лишь на 11-й строчке в конференции. Также «Миннесота» имеет преимущество в личных встречах: разгромно выиграла в двух из трех встреч текущего сезона. «Минни» неплохо выступают дома — не проигрывают в основное время на протяжении четырех встреч (три победы).
Рекомендуемая ставка: победа «Миннесоты» в основное время за 1.74.
18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «БК «Олимп» (ИНН: 7726705980).
Информация о рекламодателе и организаторе основанных на риске игр, пари, акций, о правилах их проведения, о призовом фонде таких игр, пари, акций, о количестве призов или выигрышей, о сроках, месте и порядке получения призов или выигрышей указана на сайте https://www.olimp.bet/. Розыгрыш происходит в момент совершения события.