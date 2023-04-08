Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 20:15

«Миннесота» — «Сент-Луис»: прогноз на матч НХЛ 9 апреля 2023 года

Прогноз на матч НХЛ «Миннесота» — «Сент-Луис» 9 апреля 2023 года
Артемий Кутейников
Марк-Андре Флери («Миннесота Уайлд»).
Фото Твиттер «Миннесоты», Twitter
Telegram Дзен

9 апреля в матче регулярного чемпионата НХЛ встретятся команды из Западной конференции — «Миннесота Уайлд» и «Сент-Луис Блюз». Игра пройдет на льду «Эксел Энерджи-центра» и начнется в 3.00 по московскому времени. В России нет официального вещателя североамериканской лиги.

Артем Дзюба и&nbsp;Сергей Пиняев (&laquo;Локомотив&raquo;). Дзюба феерит в РПЛ и жаждет побить «Зенит». Но Семак ничего не боится

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают хозяев серьезными фаворитами: поставить на победу «Миннесоты» в основное время можно с коэффициентом 1.74, что составляет примерно 56% вероятности. Успех гостей доступен с котировкой 4.00 (24%), ничья идет за 4.40 (20%).

Ждете победу фаворита? Ставка в 1000 рублей на «Миннесоту» при благоприятном исходе принесет 1740 рублей.

Команды встречаются четвертый раз в сезоне: пока преимущество на стороне «Минни» (две победы). Поставить на непоражение гостей в предстоящем матче можно за 2.04.

Представлены рынки на выигрыш любой из команд с учетом овертайма. Успех хозяев можно взять за 1.42, гостей — за 2.84.

Также доступны ставки на результат с форой:

• Ф1(-1.5) идет за 2.01, Ф2(+1.5) — за 1.78;

• Ф1(-2.5) можно взять за 2.80, Ф2(+2.5) — за 1.38.

Аналитики считают, что игра получится результативной: тотал больше 5.5 гола доступен за 1.67, ТМ 5.5 — за 2.19. Этот тотал заходил в двух из трех игр команд текущего сезона.

Юрген Клопп&nbsp;&mdash; главный тренер &laquo;Ливерпуля&raquo;. «Ливерпуль» — «Арсенал»: Клопп поставит Артете подножку на пути к чемпионству

Прогноз и ставка на матч НХЛ «Миннесота» — «Сент-Луис»

Хозяева проводят неплохой сезон: идут шестыми в Западной конференции и отстают от лидера всего на восемь очков. Гости же рискуют не попасть в плей-офф: расположились лишь на 11-й строчке в конференции. Также «Миннесота» имеет преимущество в личных встречах: разгромно выиграла в двух из трех встреч текущего сезона. «Минни» неплохо выступают дома — не проигрывают в основное время на протяжении четырех встреч (три победы).

Рекомендуемая ставка: победа «Миннесоты» в основное время за 1.74.

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «БК «Олимп» (ИНН: 7726705980).      
Информация о рекламодателе и организаторе основанных на риске игр, пари, акций, о правилах их проведения, о призовом фонде таких игр, пари, акций, о количестве призов или выигрышей, о сроках, месте и порядке получения призов или выигрышей указана на сайте https://www.olimp.bet/. Розыгрыш происходит в момент совершения события.

0
Читайте также
NYT сообщила об утечке в Сеть новых секретных документов США по Украине и Китаю
Летчик Су-27 одним боевым вылетом лишил националистов двух Ми-24 и одного Су-25
Президент Украины Зеленский назвал возвращение Крыма безальтернативным вариантом для мира
Участник набсовета Porsche предложил Путину план по выпуску авто «Волга»
Популярное видео
Скандал после матча «Авангард» — «Ак Барс»
Гусева снова посадили в запас
«Ванкувер» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Ак Барс» спас третий матч
«Анахайм» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
Топ-10: самые эпичные автоголы российского футбола
Трагедия в семье Мичкова
«Ванкувер» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Почему забуксовал «Спартак»? Воспитает ли Федотов Карраскаля?
Семин: «Локо», Хвича, Пиняев
«Авангард» сравнял счет. Воробьев ушел из «Магнитки»
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
Овечкин и Малкин поругались с судьями
«Питтсбург» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Атлетико» — «Бетис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Реал» — «Вильярреал»: где смотреть матч ла лиги 8 апреля 2023 года онлайн в прямом эфире