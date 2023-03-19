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Прогнозы на спорт

Сегодня, 17:15

«Миннесота» — «Вашингтон»: Овечкин и компания еще сильнее отдалятся от плей-офф

Артемий Кутейников
Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталс»).
Фото Твиттер «Вашингтон Кэпиталс», Twitter
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19 марта команда Александра Овечкина «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата НХЛ встретится с «Миннесотой Уайлд». Игра пройдет на льду арены «Эксел Энерджи-центр» в городе Сент-Пол. Начало в 21.00 по московскому времени. В России НХЛ легально не показывают.

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Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение хозяевам: поставить на победу «Миннесоты» в основное время можно с коэффициентом 2.09, что составляет приблизительно 46% вероятности. Успех «Кэпс» доступен за 3.05 (31%), котировка на ничью — 4.10 (23%).

Считаете, что столичная команда одержит верх? Ставка в 1000 рублей на выигрыш гостей при благоприятном исходе принесет 3050 рублей.

Рынок на успех «Уайлд» с учетом овертайма и серии буллитов предложен за 1.65, на победу «Кэпиталс» — за 2.23.

Команды встречались в этом сезоне уже три раза, и все матчи закончились победами «Миннесоты». «Вашингтон» лишь однажды дотянул до серии буллитов, а остальные две встречи отдал в основное время. Поставить на то, что коллектив Овечкина хотя бы не уступит за три периода в предстоящей игре, можно за 1.72.

Также доступен широкий выбор ставок на результат с форой:

• Ф1(-1.5) идет за 2.49, Ф2(+1.5) — за 1.52;

• Ф2(-1.5) можно взять за 3.56, Ф1(+1.5) — за 1.25.

Аналитики надеются на результативный хоккей: тотал больше 5.5 шайбы оценен в 1.71, ТМ 5.5 — в 2.12. Этот тотал зашел в двух из трех встреч команд в текущем сезоне.

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Прогноз и ставка на матч НХЛ «Миннесота» — «Вашингтон»

Столичная команда рискует пролететь мимо плей-офф, ведь идет только 10-й на «Востоке». «Миннесота» же — один из лидеров Западной конференции, движется пятой с отставанием всего в четыре балла от лидирующего «Вегаса». Также у «Минни» солидное преимущество над «Кэпс» в личных встречах: выиграли во всех трех очных матчах в этом сезоне и лишь раз не справились в основное время.

Также «Вашингтон» подъехал к игре в кислой форме — победил лишь в пяти из последних 16 матчей регулярки. «Миннесота» выглядит солиднее: оформила семь успехов в последних 10 играх чемпионата и лишь однажды уступила в основное время.

Рекомендуемая ставка: Ф1(0) за 1.61.

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