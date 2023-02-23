23 февраля «Монако» и «Байер» встретятся в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы. Игра пройдет на стадионе «Луи II», испанский арбитр Алехандро Эрнандес даст стартовый свисток в 20.45 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1», эфир начнется в 20.30 мск.

Букмекеры считают, что у хозяев больше шансов добиться успеха в ответном матче: на победу монегасков предложен коэффициент 2.23, что составляет примерно 43% вероятности. Выигрыш гостей доступен за 3.10 (31%). Котировка на ничью — 3.80 (26%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат при благоприятном исходе принесет 3800 рублей.

«Монако» в первом матче ушел со счета 1:2 и в заключительные 20 минут добился победы 3:2. Команда из Леверкузена проиграла уже в четырех из последних пяти игр во всех турнирах. Поставить на то, что в предстоящей встрече «Байер» не уступит, можно за 1.70.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата матча выглядят следующим образом:

• ничья 1:1 идет за 6.90;

• победа хозяев 2:1 — за 8.50;

• успех «Монако» 1:0 — за 9.00.

Также вы можете сделать ставку на команду, которая, по вашему мнению, пройдет в следующий раунд. Этот рынок на хозяев доступен за 1.24, на гостей — за 4.30.

Букмекеры ожидают результативный матч, в первой игре команды на двоих заколотили пять мячей. Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.72, ТМ 2.5 — за 2.20.

Прогноз и ставка на матч Лиги Европы «Монако» — «Байер» 23 февраля 2023 года

Обе команды показывают хорошую игру в атаке, что уже продемонстрировали в первом матче. «Байер», несмотря на два поражения подряд во всех турнирах, в этих двух матчах забил по два мяча. А всего в этом сезоне «фармацевты» отличаются в среднем 1.52 раза за игру. А в восьми из последних 10 игр во всех турнирах команда забивала минимум два мяча.

«Монако» отличается уже на протяжении 18 матчей во всех турнирах. А всего в этом сезоне команда Филиппа Клемана не забила лишь в двух из 32 игр во всех соревнованиях.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.62.