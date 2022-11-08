Прогноз на матч серии А «Наполи» — «Эмполи» 8 ноября 2022 года

8 ноября в 14-м туре серии А «Наполи» попробует упрочить лидерство — мешать Спаллетти будет «Эмполи». Стартовый свисток прозвучит в 20.30 по московскому времени, в прямом эфире понаблюдать можно будет на сайте matchtv.ru или телеканале «Матч! Футбол 1». Старт транслции — в 20.25 мск.

Букмекерская компания БЕТСИТИ почти не верит в гостей. Поставить на победу «Наполи» можно за 1.20, это примерно 83% вероятности исхода. Ничья доступна за 7.50 (13%), успех «Эмполи» предложили за гигантские 17.0 (4%).

При ставке в 1000 рублей на «мир» в случае положительного исхода выплата составит 7500 рублей.

Если вы верите в то, что «Эмполи» отберет очки у неаполитанцев, оформите ставку за 4.90.

Улучшить коэффициенты можно при помощи форы: Ф1(-2.5) доступна за 2.40, Ф2(+2.5) — за 1.57.

«Наполи» забивает в среднем три мяча за игру в последних десяти встречах, на счету «Эмполи» 0.9 мяча. Поставить на ИТБ1 (2.5) можно за 1.79, на ИТМ2 (1.5) — за 1.19.

Аналитики верят в результативный матч, коэффициент на тотал больше 2.5 мяча всего 1.39. ТБ 3.5 идет за 2.02.

Наиболее вероятный точный счет встречи — 4:0 в пользу «Наполи» за 6.70.

Прогноз и ставка на матч «Наполи» — «Эмполи»

В новом сезоне редкая команда может дать отпор «Наполи», а если речь про «Эмполи», то здесь даже нечего обсуждать. Гости забивают меньше гола за игру, пропустили четыре от «Ювентуса» и два от «Аталанты» (не самых забивных команд), а теперь им будет противостоять самая результативная команда лиги (32). Вероятно, команда Лучано Спаллетти устроит домашний праздник для болельщиков.

Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (2.5) за 1.79.