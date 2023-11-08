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«Наполи» — «Унион»: Хвича и компания нанесут берлинцам 13-е поражение подряд

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Наполи» — «Унион» 8 ноября 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
Хвича Кварацхелия.
Фото Global Look Press
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8 ноября в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов «Наполи» с Хвичей Кварацхелией примет немецкий «Унион». Игра состоится на стадионе имени Марадоны и начнется в 20.45 по московскому времени. Прямая трансляция с 20.30 мск будет доступна на сайте matchtv.ru, телеканале «Матч! Футбол 1» и на онлайн-платформе «Кинопоиск». Матч отработает бригада арбитров из Нидерландов во главе с Данни Маккели.

Лига чемпионов. Группа C
08 нояб, 20:45. Diego Armando Maradona (Неаполь)
Наполи
Унион Б

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что победу в предстоящей игре одержит «Наполи». На успех хозяев поля можно поставить с коэффициентом 1.38, что приблизительно 72% вероятности исхода. За значительно большие 5.13 идет ничья (19%), за 8.00 (9%) — триумф «Униона».

Если хозяева победят с преимуществом в два и более мяча, сыграет пари за 2.05. Однако вы можете подстраховать гостей и взять Ф2(+1.5) за 1.76.

Берлинцы проиграли уже 12 матчей подряд, а в пяти последних даже не забили. На то, что они снова не отличатся, котировка — 2.05.

Тотал больше 2.5 мяча предложен за 1.67, ТМ 2.5 — за 2.19.

Вариант «обе забьют» доступен за 1.98, «обе забьют — нет» — за 1.84. «Унион» обменялся голами с соперниками всего в одном из пяти предыдущих гостевых матчей.

Считаете, что неаполитанцы будут очень активны в атаке? На ТБ 6.5 удара в створ в их исполнении коэффициент — 1.96.

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Прогноз и ставка на матч «Наполи» — «Унион»

«Наполи» нужна победа в предстоящем матче, которая обеспечит ему спокойствие в оставшейся трети группового этапа. В случае если она будет достигнута, команда Руди Гарсия наберет девять баллов, наверняка оторвется от «Браги» (ей играть с «Реалом») и сможет даже закуситься с мадридцами за первое место в квартете.

По силам ли хозяевам выиграть? Думаю, ни у кого нет в этом сомнений, потому что «Наполи» ожил после скомканного старта сезона и уверенно побеждает даже без травмированного Осимхена, а «Унион» развалился и проиграл 12 матчей подряд. Причем в пяти последних матчах берлинцы даже не забили, а в четырех из шести предыдущих встречах проиграли с разницей больше одного мяча.

Рекомендуемая ставка: Ф1(-1.5) за 2.05.

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