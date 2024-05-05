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«Нижний Новгород» — «Спартак»: хозяева потерпели шесть поражений подряд

Прогноз на матч РПЛ «Нижний Новгород» — «Спартак» 5 мая 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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5 мая «Нижний Новгород» и «Спартак» сойдутся в 27-м туре РПЛ. Игра пройдет на стадионе «Нижний Новгород», начало — в 19.00 по московскому времени. Главный арбитр встречи — Павел Шадыханов. Прямую трансляцию покажут сайты Winline и matchtv.ru, а также телеканал «Матч! Премьер».

Россия. Премьер-лига. 27-й тур
05 мая, 19:00. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Пари НН
Спартак

Аналитики букмекерской компании Winline отдали предпочтение москвичам: их успех предложен с коэффициентом 2.08, вероятность исхода — около 48%. Триумф нижегородцев можно взять за 3.35 (28%), разделение очков оценено в 3.85 (24%).

У «Нижнего Новгорода» шесть подряд поражений в РПЛ: поставить на то, что они хотя бы не проиграют в предстоящем матче, можно с котировкой 1.79.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата игры говорят о превосходстве красно-белых:

• 1:1 — за 6.20;

• 0:1 — за 7.20;

• 1:2 — за 7.80.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.85, ТМ 2.5 — за 1.95.

Рынок на обмен результативными ударами предложен за 1.69, вариант «обе забьют — нет» дан за 2.13.

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Прогноз и ставка на матч «Нижний Новгород» — «Спартак»

Хозяева подошли к матчу на кошмарной серии из шести поражений в чемпионате. Настоящая катастрофа у команды происходит в обороне: в пяти из шести этих игр она пропускала минимум трижды, а в оставшейся вынула мяч дважды. Всего за это время в воротах «НН» мяч побывал 21 раз. «Спартак» же нащупал свою игру в атаке: в трех из четырех предыдущих встреч во всех турнирах забил минимум дважды, а в общем на этом отрезке настрелял 10 голов (2,5 в среднем за 90 минут).

Рекомендуемая ставка: ИТБ2 (1.5) за 2.03.

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ФК Нижний Новгород
ФК Спартак (Москва)
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