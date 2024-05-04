Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 08:15

«Арсенал» — «Борнмут»: «вишни» хороши в атаке и накажут «канониров» за ошибки

Прогноз на матч АПЛ «Арсенал» — «Борнмут» 4 мая 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
Букайо Сака («Арсенал»).
Фото Getty Images
Telegram Дзен

4 мая в 36-м туре премьер-лиги «Арсенал» сыграет с «Борнмутом». Команды сойдутся на стадионе «Эмирейтс» в 14.30 по московскому времени. Их рассудит арбитр Дэвид Кут. Английский футбол в России не показывают.

Англия. Премьер-лига. 36-й тур
04 мая, 14:30. Emirates Stadium (Лондон)
Арсенал
Борнмут

Эксперты компании Winline назвали явным фаворитом «канониров». На успех парней Микеля Артеты представлен коэффициент 1.22, что соответствует 80% вероятности. Ничья доступна за 7.40 (12%), а победа «Борнмута» — за 12.0 (8%).

«Арсенал» выиграл в четырех очных матчах. Верите, что в этот раз команда Андони Ираолы не уступит? Взять опцию Х2 можно за 4.35.

Аналитики ожидают открытый футбол. Тотал больше 3.5 мяча предложен за 1.89, ТМ 3.5 — за 1.91.

Обмен голами оценен в 1.77, опция «обе забьют — нет» идет за 2.04.

Специалисты из Winline считают, что самый вероятный счет — 2:0 в пользу «канониров». На этот результат дана котировка 7.00.

Хави (&laquo;Барселона&raquo;). Победа над «Барсой» сделает «Жирону» первой командой Каталонии. А парни Хави рискуют остаться без Суперкубка Испании

Прогноз и ставка на матч «Арсенал» — «Борнмут»

Очная игра обещает обмен голами. Команда Артеты — самая результативная в премьер-лиге (85). Но «Арсенал» пропустил в четырех из шести прошлых поединков. При этом «вишни» отличились в 13 гостевых встречах подряд. А в семи из девяти последних матчей «Борнмута» в АПЛ влетело как минимум три мяча.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.77.

Хочешь испытать трепет от первой победы? Приблизь это чувство с фрибетом 3 000 рублей новым игрокам в Winline

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО "Управляющая компания НКС". ИНН: 7714707736

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Борнмут
1
0
Читайте также
Минобороны сообщило об уничтожении четырех ракет ATACMS над Крымом
Репрессии против легенды «Спартака». Андрея Тихонова отстранили до конца сезона за оскорбление женщины-судьи, он не признал вину
В Южном военном округе сообщили о продолжении поисков срочников в Черном море
Шурыгина прокомментировала сообщения о ее задержании в Москве
Популярное видео
Сборная начала турне по городам и переворот в «Торпедо»
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
Три клуба КХЛ сменили главных тренеров
«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Халидж»: видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Виннипег» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
Сергей Бобровский — претендент на приз лучшему вратарю
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 26-го тура 29 апреля
Наместников получил шайбой в лицо, Овечкин вылетел
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
«Колорадо» — «Виннипег»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бетис» — «Севилья»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
Гребенкин уезжает в «Торонто», Билялов остается в «Ак Барсе»
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
Заварухину подарили новый контракт в «Автомобилисте»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

FONBET перевел 12,8 млн на развитие адаптивного спорта для ветеранов