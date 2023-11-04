4 ноября в Париже состоятся полуфиналы парижского «мастерса», в одном из которых россиянин Андрей Рублев сразится с 24-кратным победителем турниров «Большого шлема» — Новаком Джоковичем. Игра начнется не ранее 19.00 по московскому времени, легально в России она показана не будет. Счет личного противостояния — 4:1 в пользу 36-летней легенды тенниса.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают шансы Рублева победить довольно низкими. На его успех можно поставить с коэффициентом 3.16, что примерно 27% вероятности исхода. Триумф Джоковича предложен за 1.37 (73%).

Выигрыш Новака со счетом 2:0 увеличит ставку ровно в два раза. А если Андрей возьмет хотя бы партию, тогда сыграет котировка 1.75.

Тотал больше 22.5 гейма доступен за 1.89, ТМ 22.5 — за 1.94.

Будет ли в матче разгром? Победа Джоковича с форой (-3.5) гейма идет за 1.95, с форой (-4.5) — за 2.50. Подстраховать Рублева можно с гандикапом (+3.5) за 1.88.

Два сета в этой игре будут рассчитаны по коэффициенту 1.58, три — по 2.23.

Эксперты считают, что россиянин не станет дарить сербу очки просто так и допустит примерно одну-две двойные ошибки. На ТБ 1.5 котировка — 1.74, на ТМ 1.5 — 2.02.

Прогноз и ставка на матч Новак Джокович — Андрей Рублев

Рублев на «мастерсе» прошел Нисиоку, Ботика и де Минаура. Последний матч получился самым напряженным, где Андрею пришлось отыгрывать гандикап в сет, но он справился. Правда, закончил лишь во втором часу по парижскому времени — шансов восстановиться на 100% у него нет никаких. «Мне еще нужно поужинать, пройти процедуры, принять душ. Не знаю, когда я лягу спать. В четыре? В пять? Прекрасное расписание. Спасибо», — саркастично заявил после четвертьфинала Рублев.

Джокович тоже отыграл три партии против Хольгера Руне, но закончил значительно раньше. Так что, помимо очевидной разницы в классе, в предстоящей встрече теннисисты будут находиться еще и в разных кондициях.

Рекомендуемая ставка: победа Джоковича с форой (-3.5) гейма за 1.95.

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