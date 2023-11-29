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Сегодня, 11:15

«Оренбург» — «Спартак»: прогноз на матч Кубка России 29 ноября 2023 года

Прогноз на матч Кубка России «Оренбург» — «Спартак» 29 ноября 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
Квинси Промес.
Фото Официальный сайт ФК «Спартак»
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29 ноября «Оренбург» и «Спартак» сыграют в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России. Встреча пройдет на стадионе «Газовик» и начнется в 16.00 по московскому времени. В прямом эфире с 15.45 мск она будет показана на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер», а также на онлайн-платформе «Кинопоиск». Главным арбитром назначен Алексей Сухой.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф
29 нояб, 16:00. Газовик (Оренбург)
Оренбург
Спартак

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что победу в предстоящем матче одержит «Спартак». На успех красно-белых можно поставить с коэффициентом 2.02, что составляет примерно 49% вероятности исхода. Ничья котируется за 3.90 (21%), триумф «Оренбурга» — за 3.35 (30%).

Если хозяева не уступят, при ставке на 1Х сумма увеличится в 1.79 раза.

Тотал больше 2.5 мяча предложено оформить за 1.52, ТМ 2.5 — за 2.38. В четырех из пяти последних очных встреч соперники пробивали «верх».

Обмен точными ударами можно взять за 1.50, противоположный результат — за 2.58.

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Прогноз и ставка на матч «Оренбург» — «Спартак»

«Оренбург» в минувшие выходные сыграл вничью с «Ахматом» (1:1) и продлил серию без побед до семи матчей. Главный тренер команды сетует на ужасную реализацию и неудачу, но факт остается фактом — оренбуржцы сейчас выглядят не лучшим образом. И это большой плюс для «Спартака», который выиграл две последние встречи и подошел к зимней паузе в неплохом расположении духа.

В прошлый раз красно-белые переиграли «Оренбург», когда он был на подъеме. А всего москвичи победили этого соперника трижды в четырех предыдущих встречах, в каждой из которых забивалось не менее двух мячей.

Рекомендуемая ставка: победа «Спартака» и ТБ 1.5 за 2.15.

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Футбол
Кубок России
Прогнозы на спорт
ФК Оренбург
ФК Спартак (Москва)
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