PARI исполнила мечту болельщицы БК «Пари НН» в рамках проекта «Герои твоей команды»

У каждого болельщика есть мечта, связанная с любимым клубом. Букмекерская компания PARI помогает фанатам осуществлять заветные желания в рамках проекта «Герои твоей команды». Новая история посвящена поклоннице баскетбольного клуба «Пари НН» Лиде.

«Герои твоей команды» — проект букмекерской компании PARI, который рассказывает о самых преданных фанатах. Компания собирает истории болельщиков из разных уголков страны на специальном сайте и снимает об этом документальные фильмы. Сайт будет пополняться новыми историями в течение года. Если у поклонников спорта есть интересная мечта, связанная с любимой командой, они могут рассказать о ней на странице проекта. Компания PARI намерена осуществить как можно больше желаний.

Лида живет в Нижнем Новгороде. Она открыла для себя спорт после просмотра фильма «Движение вверх», посвященного победе сборной СССР по баскетболу на Олимпийских играх 1972 года. Лида сходила на баскетбол и больше не представляет себя без местной команды, титульным спонсором которой с 2022 года выступает PARI.

В местном Дворце спорта Лида не только обрела увлечение всей жизни, но и нашла друзей. Болельщица «Пари НН» ходит на обычную трибуну, но, по ее собственным словам, вместе с соседями ей иногда удается перекричать фан-сектор. На ее взгляд, суть поддержки заключается в том, чтобы быть вместе с командой, не обращая внимания на результаты.

«Быть болельщиком — это, наверное, всегда и до конца быть со своей командой, — рассуждает Лида. — При любых условиях: проигрывают, выигрывают. Летят с каким-то ужасным счетом или не попали в плей-офф — неважно. Перешагнули и пошли дальше».

Кроме баскетбола у Лиды есть еще одно увлечение — коллекция игрушечных улиток. Из-за этого у нее даже появилось прозвище — Лидка-Улитка. Болельщица давно хотела объединить два своих интереса. Компания PARI разработала для нее эскиз татуировки с изображением улитки и помогла ее сделать. Татуировку можно увидеть каждый раз, когда Лида на матчах «Пари НН» вскидывает руки вверх, отмечая успехи любимого клуба.