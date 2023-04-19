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Прогнозы на спорт

Сегодня, 22:10

PARI выиграла три награды на Sport Business Awards

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Букмекерская компания PARI стала победителем в трех номинациях престижной премии Sport Business Awards. Торжественное мероприятие прошло 19 апреля в Москве.

Независимые эксперты и лидеры спортивной индустрии присудили PARI победу во всех трех номинациях, в которых она была представлена, — «Клиентский сервис года», «Креатив года» и «Спонсорская интеграция года». В борьбе за награды компании удалось опередить таких конкурентов, как ЦСКА ТВ, ФК «Зенит», ХК «Авангард» и «Газпром нефть».

Департамент клиентского сервиса PARI удостоился высших оценок за заботу о пользователях. Большинство вопросов клиентов удается решить после первого обращения. Кроме того, PARI регулярно радует свою аудиторию необычными подарками. В их числе приглашения на топовые спортивные события, а также мероприятия с участием представителей компании и амбассадоров бренда.

Премией за оригинальную творческую идею жюри оценило акцию PARI в честь 3 сентября — времени традиционных шуток в интернете, посвященных одноименной песне Михаила Шуфутинского. Компания опубликовала вакансию «Календарь-менеджер» к матчу с участием клуба-партнера, «Пари НН», который играл в этот же день.

Необычное объявление привлекло внимание крупнейших СМИ. Общий охват новости составил 68 млн за неделю. На реализацию идеи компания потратила менее 100 000 рублей, а показатель PR value составил 60 млн рублей.

Лучшей спонсорской интеграцией года члены жюри назвали сотрудничество PARI с футбольным клубом «Пари НН». Перед началом сезона-2022/23 компания стала титульным спонсором нижегородской команды и приобрела права на ее название. При участии PARI был разработан новый логотип клуба. В честь его презентации в Нижнем Новгороде для поклонников команды было организовано шоу дронов. Сотрудничество вызвало ощутимый резонанс в СМИ: по ходу сезона об этом написали 1717 источников, а суммарный охват публикаций составил 262,6 млн в период с июля 2022 года по февраль 2023-го.

Прогнозы на спорт
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