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«ПСЖ» — «Бенфика»: где смотреть матч Лиги чемпионов 11 октября 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Бенфика» 11 октября 2022 года
Артемий Кутейников
Лионель Месси («ПСЖ»).
Фото Global Look Press

11 октября в игре четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов встретятся лидеры группы Н — «ПСЖ» и «Бенфика». Команды играли неделю назад и скатали ничью (1:1). Матч пройдет на стадионе «Парк де Пренс» в Париже, начало в 22.00 мск. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1» в 21.45 мск.

Лига чемпионов. Группа H
11 окт, 22:00. Parc des Princes (Париж)
ПСЖ
Бенфика

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев очевидными фаворитами: поставить на победу парижан можно с коэффициентом 1.50, что составляет приблизительно 66% вероятности. Успех «Бенфики» предложен с котировкой 6.50 (14%) — это самый маловероятный исход встречи. Ничья идет за 4.90 (20%).

Считаете, что команды второй раз подряд не выявят сильнейшего? Ставка в 1000 рублей на ничью при благополучном результате принесет 4900 рублей.

«Бенфика» в игре с «ПСЖ» на своем стадионе выглядела не хуже: парижане имели большое преимущество по владению мячом (65% против 35%) и количеству ударов, но по опасным моментам «орлы» немного превзошли звездных соперников. Португальцы набрали 1.2 балла xG, французы — 0.9. Считаете, что «Бенфика» снова найдет подход к фавориту? Поставить на то, что гости не проиграют, можно с коэффициентом 2.70.

Правда, три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи не сулят лиссабонцам ничего хорошего:

• победа «ПСЖ» 2:1 идет за 7.90;

• 2:0 — за 8.00;

• ничья 1:1 — за 8.70.

Джанлуиджи Доннарумма, &laquo;ПСЖ&raquo;. «ПСЖ» — «Бенфика»: вратари опять испортят праздник?

Неделю назад соперники обменялись голами еще в первом тайме. Ждете, что и в Париже отличатся обе команды? Этот рынок оценен в 1.67, «обе забьют — нет» идет за 2.20.

«Бенфика» в этом сезоне не забила лишь в одном из 16 матчей во всех турнирах, парижане — в одном из 14. Причем первая нерезультативная игра для «ПСЖ» прошла в последнем туре чемпионата Франции. Тотал больше 2.5 гола на предстоящую встречу доступен за 1.52, ТМ 2.5 — за 2.50.

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ФК Бенфика
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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