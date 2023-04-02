Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 13:15

«ПСЖ» — «Лион»: прогноз на матч лиги 1 2 апреля 2023 года

Прогноз на матч лиги 1 «ПСЖ» — «Лион» 2 апреля 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
«ПСЖ».
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

2 апреля в чемпионате Франции на стадионе «Парк-де-Пренс» сойдутся «ПСЖ» и «Лион». Встреча состоится в рамках 29-го тура и начнется в 21.45 по московскому времени. В прямом эфире поединок покажет Setanta Sports. Рассудит команды бригада арбитров во главе с Франсуа Летексье.

Франция. Лига 1. 29-й тур
02 апр, 21:45. Parc des Princes (Париж)
ПСЖ
Лион

Букмекерская компания Olimpbet считает, что у «ПСЖ» все шансы взять три очка. На победу парижан выставлен коэффициент 1.45, вероятность такого исхода — примерно 66%. Успех «Лиона» идет за 6.56 (15%), ничья — за 5.17 (19%).

Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их триумфа принесет беттору 5170 рублей, а чистая прибыль составит 5170 рублей.

В каждом из последних четырех матчей «Лиона» было забито не менее двух мячей. Аналитики ожидают крупный счет в поединке с «Парижем» и предложили тотал больше 3.5 гола за 2.26, ТМ 3.5 — за 1.69.

«Лион» не проигрывает в пяти матчах подряд. Поставить на то, что в игре с «ПСЖ» «ткачи» снова не уступят, можно за 2.87.

Лишь в одной из четырех последних очных встреч команды не огорчили друг друга. Обмен голами доступен за 1.69, обратный рынок — за 2.19.

Самый вероятный счет матча, по версии аналитиков, — 2:0 в пользу «ПСЖ». Этот исход идет за 8.00.

Хвича Кварацхелия. Дуэт Осимхена и Хвичи распался перед важными матчами в серии А и ЛЧ. Использует ли Кварадона шанс стать лидером команды?

Прогноз и ставка на матч «ПСЖ» — «Лион»

После вылета из Лиги чемпионов от «Баварии» «ПСЖ» поплыл. В медиа ходят слухи об отставке тренера Кристофа Галтье и его ссоре с Лионелем Месси, а также об уходе Лео из клуба. Устранение из борьбы за ЛЧ и напряжение в раздевалке сказались на результатах: «Париж» кое-как обыграл «Брест» (2:1), а затем слил «Ренну» (0:2). Плюс ко всему из состава до конца сезона выпал Неймар — бразилец перенес операцию на лодыжке и сосредоточился на игре в покер до лета.

У «Лиона» дела тоже шаткие. Команду в октябре возглавил Лоран Блан, и после Нового года «ткачи» проиграли всего три из 17 матчей и даже пробились в полуфинал Кубка Франции. Но при этом мотивации в лиге 1 у «Лиона» нет — клуб висит на 10-й строчке и отстает от зоны Лиги чемпионов на 13 баллов. При этом в последних трех турах команда Блана не может победить — выдали ничьи с «Нантом», «Лиллем» и «Лорьяном».

В матче против «ПСЖ» немотивированному «Лиону» будет тяжело: после поражения от «Ренна» и вылета из ЛЧ парижане заряжены забить как можно больше и извиниться перед фанатами. К тому же, «ткачи» — удобный соперник: «ПСЖ» не проиграл ему восемь из 10 последних матчей.

Рекомендуемая ставка: победа «ПСЖ» с форой (-1.5) за 2.15.

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «БК «Олимп» (ИНН: 7726705980).
Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Лион
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
0
Читайте также
Митрополит Павел назвал «политическим заказом» решение о его домашнем аресте
Глава МИД Латвии пошутил о вхождении Украины в состав Евросоюза
ВСУ начали использовать американский аналог УР «Метеорит» M58 MICLIC
Конгрессмен США заявил о новом поражении Байдена на Украине
Популярное видео
«Ак Барс» чуть не упустил победу в первом матче серии
«Колорадо» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Эльче» — «Барселона»: видеообзор матча, 27-й тур чемпионата Испании
«Питтсбург» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Ак Барс» — «Авангард»: серия начинается
«Ванкувер» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Салават» предложил Хо-Сэнгу новый контракт
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
И снова СКА — ЦСКА
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Разин — в «Магнитке»
«Сент-Луис» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Шотландия — Испания: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Турция — Хорватия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Грузия — Норвегия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
ЦСКА: второй раунд — второй седьмой матч
«Анахайм» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

СКА — ЦСКА: прогноз на матч плей-офф КХЛ 2 апреля 2023 года