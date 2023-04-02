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«Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз на матч АПЛ 2 апреля 2023 года

Прогноз на матч АПЛ «Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед» 2 апреля 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
«Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед».
Фото Global Look Press
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2 апреля «Ньюкасл» и «Манчестер Юнайтед» сыграют в рамках 29-го тура АПЛ. Поединок на стадионе «Сент-Джеймс Парк» начнется по свистку арбитра Стюарта Эттуэлла в 18.30 по московскому времени. Встречу в прямом эфире покажет платформа Setanta Sports.

Англия. Премьер-лига. 29-й тур
02 апр, 18:30. St James' Park (Ньюкасл)
Ньюкасл Юнайтед
Манчестер Юнайтед

Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ видят фаворитом «сорок»: на победу хозяев предложена котировка 2.35 — это примерно 40% вероятности. Успех «Юнайтед» идет за 3.00 (32%), а ничья — за 3.40 (28%).

Ставка в 1000 рублей на ничью в случае соответствующего исхода принесет выигрыш в 3400 рублей.

Эксперты склоняются, что встреча будет небогатой на голы: тотал больше 2.5 мяча предложен за 1.88, ТМ 2.5 — за 1.92.

Команды огорчали друг друга в пяти из шести последних поединков в чемпионате Англии. Обмен голами доступен за 1.67. «Обе забьют — нет» идет за 2.20.

«Красные дьяволы» не уступали «сорокам» в семи матчах. Победа или ничья «МЮ» получила коэффициент 1.60.

Аналитики ФОНБЕТ считают, что наиболее вероятный результат игры — ничья 1:1. На этот исход предложена котировка 7.00.

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Прогноз и ставка на матч «Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед»

В гостевых матчах «МЮ» чувствует себя не очень уверенно: Эрик тен Хаг выбил пять побед в 10 встречах, а последний выезд к «Ливерпулю» закончился катастрофой (0:7). А еще у «Юнайтед» проблемы с травмами и удалениями: скорее всего, не сыграют Маркус Рэшфорд, Алехандро Гарначо, Рафаэль Варан, Кристиан Эриксен, Антони Марсьяль, Марсель Забитцер. Донни ван де Бек вылетел до лета, а Каземиро заработал удаление в прошлом туре с «Саутгемптоном».

Но и «Ньюкасл» поразила эпидемия травм. Под сомнением участие в матче Ника Поупа, Аллана Сен-Максимена, Энтони Гордона, Мигеля Альмирона и Свена Ботмана. А еще весь сезон лечится Эмиль Крафт. На фоне массы травм случился спад в игре «сорок»: лишь в трех из 10 последних поединков парни Эдди Хау пробили ТБ 2.5. При этом в половине матчей забили обе команды, а в трех случаях «Ньюкасл» пропустил больше одного мяча.

Рекомендуемая ставка: ничья за 3.40.

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Прогнозы на спорт
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Ньюкасл Юнайтед
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