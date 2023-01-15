Прогнозы на спорт
Сегодня, 19:15
15 января в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, состоится финал Суперкубка Испании, в котором сыграют титаны ла лиги — «Реал» и «Барселона». Игра пройдет на Международном стадионе Короля Фахда и начнется в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире его покажет сайт matchtv.ru, а также телеканал «Матч! Футбол 2». Старт трансляции в 21.55 мск.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Барселону» небольшим фаворитом встречи. На победу каталонцев в основное время можно поставить с коэффициентом 2.50, что приблизительно 40% вероятности исхода. Успех «Реала» предложен за чуть большие 2.75 (35%), ничья — за 3.80 (25%).
Команды встречались в этом сезоне в чемпионате и сыграли со счетом 3:1 в пользу «бланкос». На то, что они не проиграют по итогам 90 минут, котировка — 1.57.
Можете выбрать один из вариантов для ставки на количество голов:
Эксперты считают, что команды обменяются точными ударами: вариант «обе забьют» доступен за 1.59, «обе забьют — нет» — за 2.36.
Три наиболее вероятных точных счета:
Чемпионство мадридцев с учетом дополнительного времени и серии пенальти оценено в 2.02, каталонцев — в 1.85.