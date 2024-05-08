8 мая «Бавария» навестит мадридский «Реал» в ответной полуфинальной встрече Лиги чемпионов. В Мюнхене соперники сыграли вничью (2:2). Поединок на стадионе «Сантьяго Бернабеу» начнется в 22.00 по московскому времени. Главный судья — Шимон Марчиняк из Польши. Прямую трансляцию можно посмотреть на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1» с 21.45 мск.

Специалисты отдали предпочтение мадридцам: взять успех «Реала» предложили с коэффициентом 1.94, это около 49% вероятности. Ничью оценили в 3.95 (26%). Котировка на победу команды Томаса Тухеля — 3.80 (25%).

Считаете, что «Бавария» не уступит в основное время? Хватайте опцию Х2 за 1.94.

Тотал больше 2.5 гола представлен за 1.58, ТМ 2.5 — за 2.35. «Обе забьют» идет за 1.51, обратный рынок — за 2.57.

Аналитики сомневаются, что матч перейдет в дополнительное время: это событие доступно за 3.50. Поставить на вариант «овертайма не будет» можно за 1.26.

В первой встрече соперники огорчили друг друга дважды. ИТБ 1.5 мяча для сливочных дали за 1.71, ИТБ 1.5 для мюнхенцев — за 2.53.

Четыре самых вероятных итога противостояния, по версии экспертов, указывают на ничью или победу «Реала»:

Забери фрибет 3 000 рублей для новых игроков — ставь на Лигу чемпионов, РПЛ и другие футбольные турниры с Winline!