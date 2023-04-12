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Сегодня, 12:15

«Реал» — «Челси»: прогноз на матч Лиги чемпионов 12 апреля 2023 года

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Реал» — «Челси» 12 апреля 2023 года
Евгений Коростелев
Карим Бензема.
Фото Global Look Press
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12 апреля на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде состоится первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором «Реал» сразится с «Челси». Игра начнется в 22.00 по московскому времени, обслужит ее французский арбитр Франсуа Летексье. Посмотреть топ-футбол в прямом эфире можно на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 2». Картинка появится в 21.45 мск.

Лига чемпионов. 1/4 финала
12 апр, 22:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
Челси

Букмекеры считают «Реал» безусловным фаворитом игры. На успех команды Карло Анчелотти можно поставить с коэффициентом 1.72, что приблизительно 58% вероятности исхода. Ничья идет за 3.97 (25%), а триумф «Челси» — за 5.23 (17%).

Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их успеха принесет выплату в 5230 рублей, а чистая прибыль составит 4230 рублей.

Если верите, что «Челси» отобороняет на «Сантьяго Бернабеу» хотя бы ничью, возьмите Х2 за 2.22.

В прошлом сезоне команды встречались на той же стадии ЛЧ и в обоих матчах пробили «верх» по голам. Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.92, ТМ 2.5 — за 1.94.

Обмен голами можно взять за 1.90, противоположный исход — за 1.91. За последние два года команды играли четырежды и трижды забили друг другу.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

  • 1:0 в пользу «Реала» — за 6.97;

  • ничья 1:1 — за 7.18;

  • 2:0 на мадридцев — за 7.75.

Проход испанского клуба в следующий раунд предложен за 1.44, английского — за 2.74.

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Прогноз и ставка на матч «Реал» — «Челси»

Мадридцы в середине прошлой недели провели выдающийся матч в Кубке Испании против «Барселоны» и разгромили соперника со счетом 4:0. В той встрече были хороши абсолютно все, а особенно Винисиус и Бензема. «Бланкос» красиво и очень легко разрывали лучшую оборону чемпионата.

У «Челси» большие проблемы: он идет на серии из четырех встреч без побед, проиграла «Астон Вилле» (0:2) и «Вулверхэмптону» (0:1). Команде не помогла даже отставка Поттера и назначение Лэмпарда. Синие зачастую не справляются даже с середняками и аутсайдерами АПЛ, поэтому ловить во встрече против дерзкого «Реала» им нечего. А учитывая мощь мадридцев в атаке, они вполне могут переиграть соперника крупно.

Рекомендуемая ставка: «Реал» забьет два и более мяча за 1.82.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Реал
ФК Челси
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