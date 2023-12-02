2 декабря лидирующий в чемпионате Испании мадридский «Реал» сыграет с идущей предпоследней в таблице «Гранадой». Встреча состоится на «Сантьяго Бернабеу», начало — в 20.30 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна за онлайн-платформе «Okko Спорт». Пабло Гонсалес Фуэртес — главный арбитр.

Предварительные расклады для «Гранады» неутешительные — она идет абсолютным аутсайдером игры. На победу гостей котировка 14.75, вероятность победы оценена скромными 3%. Успех «Реала» идет за 1.17 (85%), ничья — за 8.00 (12%).

Четыре последних матча мадридцы выиграли с разницей минимум в два гола: Ф1(-1.5) в предстоящей встрече оценена в 1.50, а Ф1(-2.5) — в 2.21.

Эксперты не сомневаются, что на двоих соперники забьют хотя бы трижды, поэтому ТБ 2.5 предложено взять за скромные 1.35. Присмотритесь к ТБ 3.5 за 1.90.

Победу «Реала» в первом тайме и в матче можно взять за 1.49.

Джуд Беллингем не забил всего в четырех из 17 матчей на старте карьеры в Испании, поэтому его точный удар в игре с «Гранадой» котируется за 1.85.

Прогноз и ставка на матч «Реал» — «Гранада»

«Реал» выиграл 10 из 12 последних матчей во всех турнирах и дважды сыграл на этом отрезке вничью. Такой мощный ход позволил команде Карло Анчелотти, несмотря на эпидемию травм, вернуться на первое место в ла лиге. В предыдущем туре «бланкос» без напряжения закатили три мяча в ворота «Кадиса» (3:0), а после этого в середине недели разбили в ЛЧ «Наполи» (4:2).

Безусловно, от занимающей предпоследнее место «Гранады» на «Бернабеу» почти ничего не зависит. Все решит желание «Реала» — покрошить соперника или нет. Думается, что перед своими болельщиками играющий на кураже и с настроением «Мадрид» покажет яркий и результативный футбол.

Рекомендуемая ставка: П1 и ТБ 3.5 за 1.90.

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