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Сегодня, 18:15

«Монца» — «Ювентус»: где смотреть матч серии А 1 декабря 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча серии А «Монца» — «Ювентус» 1 декабря 2023 года
Евгений Коростелев
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1 декабря 14-й тур чемпионата Италии откроется матчем между «Монцей» и «Ювентусом». Игра пройдет на арене «Бриантео», стартовый свисток арбитра Микаэля Фаббри прозвучит в 22.45 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1», а также онлайн-платформа «Кинопоиск». Трансляция стартует в 22.40 мск.

Италия. Серия А. 14-й тур
01 дек, 22:45. U-Power Stadium (Монца)
Монца
Ювентус

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что у «Ювентуса» больше шансов на победу. Взять ее можно с коэффициентом 2.01, это приблизительно 50% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.41 (30%), успех «Монцы» — за 3.95 (20%).

В прошлом сезоне бело-красные дважды обыграли туринцев в серии А. Если на этот раз им удастся хотя бы не уступить, сыграет котировка 1.85.

Тотал больше 2.5 мяча предложено оформить за 2.14, ТМ 2.5 — за 1.70.

Пеп Гвардиола. Гвардиола знал, что у «Сити» будут проблемы после требла. Команда много позволяет соперникам, но «Тоттенхэму» это не поможет

Шикарный коэффициент 3.61 на то, что гости выиграют с разницей в два и более мяча (-1.5).

Победа «Ювентуса» по ударам в створ оценена в 1.70. В двух из трех очных встреч бьянконери выигрывали у «Монцы» данную дуэль.

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