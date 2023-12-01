1 декабря 14-й тур чемпионата Италии откроется матчем между «Монцей» и «Ювентусом». Игра пройдет на арене «Бриантео», стартовый свисток арбитра Микаэля Фаббри прозвучит в 22.45 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1», а также онлайн-платформа «Кинопоиск». Трансляция стартует в 22.40 мск.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что у «Ювентуса» больше шансов на победу. Взять ее можно с коэффициентом 2.01, это приблизительно 50% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.41 (30%), успех «Монцы» — за 3.95 (20%).

В прошлом сезоне бело-красные дважды обыграли туринцев в серии А. Если на этот раз им удастся хотя бы не уступить, сыграет котировка 1.85.

Тотал больше 2.5 мяча предложено оформить за 2.14, ТМ 2.5 — за 1.70.

Шикарный коэффициент 3.61 на то, что гости выиграют с разницей в два и более мяча (-1.5).

Победа «Ювентуса» по ударам в створ оценена в 1.70. В двух из трех очных встреч бьянконери выигрывали у «Монцы» данную дуэль.

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