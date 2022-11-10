10 ноября «Реал» в игре 14-го тура чемпионата Испании встретится с соперником из зоны вылета — «Кадисом». Матч пройдет в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу», стартовый свисток арбитра Сесара Сото Градо прозвучит в 23.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев огромными фаворитами: поставить на победу «бланкос» можно с коэффициентом 1.19, что составляет примерно 83% вероятности. Успех «Кадиса» предложен с котировкой 17.0 (6%). Ничья идет за 7.90 (11%).

Ждете победу фаворита? Ставка в 1000 рублей на выигрыш мадридцев при благополучном исходе принесет 1190 рублей.

Три наиболее вероятных, по мнению аналитиков, результата матча выглядят следующим образом:

• победа «Реала» 2:0 идет за 5.90;

• разгром 4:0 — за 6.30;

• 3:0 — за 6.70.

В прошлом туре «Реал» потерпел первое поражение в чемпионате: «Райо Вальекано» дома выиграл 3:2. До этого мадридцы не проигрывали 12 матчей, в которых только дважды потеряли очки. Считаете, что «Кадис» не уступит в предстоящей встрече? Поставить на этот рынок можно с коэффициентом 5.10.

«Реал» за 13 туров забил 31 мяч — второй результат в чемпионате, больше настреляла только «Барселона» (33), которая сыграла на один матч больше. «Кадис» же — худший в ла лиге по голам: за 13 туров оформил всего восемь мячей. Тотал больше 2.5 гола на предстоящий матч можно взять за 1.50, ТМ 2.5 — за 2.60.

Поставить на то, что отличатся обе команды, можно с коэффициентом 2.20. «Обе забьют — нет» идет за 1.67.

Прогноз и ставка на матч «Реал» — «Кадис» 10 ноября 2022 года

Гости находятся на предпоследнем месте, но при этом за последние восемь туров проиграли лишь однажды. Но «Кадис» очень мало забивает — вообще не отличился в восьми турах из 13 и лишь дважды в сезоне оформил больше одного гола за матч. «Реал» же, несмотря на поражение в прошлом туре, показывает мощные результаты в ла лиге — оформил 10 побед за 13 туров и забил 31 мяч. «Бланкос» отличались в каждой игре сезона, а в чемпионате только в трех матчах забили меньше двух мячей.

Рекомендуемая ставка: победа «Реала» и тотал больше 2.5 за 1.67.