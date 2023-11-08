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«Реал Сосьедад» — «Бенфика»: прогноз на матч Лиги чемпионов 8 ноября 2023 года

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Реал Сосьедад» — «Бенфика» 8 ноября 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
«Реал Сосьедад» — «Бенфика».
Фото Global Look Press
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8 ноября «Бенфика» приедет в гости к «Реал Сосьедад» в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов. Поединок пройдет в Сан-Себастьяне на «Реале Арене» и стартует в 20.45 по московскому времени. Телеканал «Матч ТВ» начнет прямой эфир с 20.30 мск.

Лига чемпионов. Группа D
08 нояб, 20:45. Reale Arena (Сан-Себастьян)
Реал Сосьедад
Бенфика

В букмекерской компании Olimpbet склоняются к победе басков: поставить на бело-голубых можно с коэффициентом 1.92, это около 48% вероятности. Успех «Бенфики» предложен с котировкой 4.18 (24%). Ничью оценили в 3.63 (28%).

Виктория «орлов» с форой (0) идет за 2.98. Если верите в парней Иманоля Альгуасиля, но хотите перестраховаться, вас ждет рынок Ф1(0) за 1.40.

Аналитики сомневаются, что предстоящая разборка пробьет «верх» по точным выстрелам: тотал больше 2.5 гола доступен за 2.02, ТМ 2.5 — за 1.82.

В четырех последних встречах с участием «Сосьедада» из пяти отличалась только одна команда. «Обе забьют» дали за 1.89, обратный вариант — за 1.92.

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Прогноз и ставка на матч «Реал Сосьедад» — «Бенфика»

В выходные клуб из Сан-Себастьяна впервые в нынешнем сезоне проиграл дома: красивую серию из четырех побед и трех ничьих на «Реале Арене» прервала «Барселона» (0:1). Поражение получилось обидным: коллектив Иманоля Альгуасиля доминировал значительную часть встречи, превзошел каталонцев по ударам (13 — 12) и попаданиям в створ (6 — 4). Статистика владения мячом (51% — 49%) и ожидаемых голов (0.95 — 1.23) доказывает, что бело-голубые заслужили как минимум ничью. Теперь обозленные баски сделают все, чтобы не уступить дома во второй раз подряд. Хотя «орлы» не сдадутся так просто: Анхель Ди Мария и компания стартовали в Лиге чемпионов с трех неудач и им позарез нужны очки, чтобы сохранить хотя бы математические шансы на плей-офф. Все предыдущие поединки группового этапа с участием «Сосьедада» и «Бенфики» получились низовыми — вряд ли тренд прервется и на этот раз.

Рекомендуемая ставка: хозяева не уступят и ТМ 2.5 за 2.91.

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