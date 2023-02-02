Мадридский «Реал» в 17-м туре чемпионата Испании на «Сантьяго Бернабеу» проэкзаменует «Валенсию». Игра пройдет в столице 2 февраля и начнется в 23.00 по московскому времени. В прямом эфире по платной подписке ее можно будет посмотреть на онлайн-платформе «Okko Спорт». Главным арбитром назначен Хавьер Альбирола Рохас.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ наградили «Реал» статусом фаворита встречи. Победу команды Карло Анчелотти можно взять за 1.41, вероятность такого исхода — примерно 71%. Ничья идет за 5.30 (19%), успех «Валенсии» — за 7.80 (10%).

Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их триумфа принесет выплату в 7800 рублей, а чистая прибыль составит 6800 рублей.

11 января в полуфинале Суперкубка Испании команды сыграли 1:1 в основное время, а по итогам серии пенальти дальше прошли мадридцы. На то, что «летучие мыши» вновь не проиграют по итогам 90 минут, котировка — 3.10.

Хотите подстраховать гостей с помощью форы? Это возможно: Ф2(+1.5) доступна за 1.77, а Ф1(-1.5) предложена за 2.12.

«Верх» по голам в матче можете оформить за 1.62, «низ» — за 2.40.

Соперники обменялись голами в трех последних матчах. Такой исход идет за 1.84, противоположный — за 1.96.

Эксперты предполагают, что «Реал» выиграет хотя бы один тайм. Коэффициент на это — 1.20. Успех «Валенсии» на одном из 45-минутных отрезков матча доступен за 3.60.

Три наиболее вероятных точных счета предвосхищают победу хозяев: