3 февраля в Санкт-Петербурге состоится матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором СКА сыграет с «Ак Барсом». Встреча пройдет в Ледовом дворце и начнется в 19.30 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL. Трансляция стартует в 19.20 мск.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают СКА фаворитом встречи. На победу лидера Западной конференции в основное время можно поставить с коэффициентом 1.97, что приблизительно 51% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.60 (26%), а успех «Ак Барса» идет за еще большие 3.70 (23%).

Ставка в 1000 рублей на триумф гостей в случае их выигрыша принесет выплату в 3700 рублей, а чистая прибыль составит 2700 рублей.

Казанцы не проигрывают армейцам из Санкт-Петербурга с декабря 2018 года. На то, что Радулов и компания не уступят снова (Х2), котировка — 1.78.

Эксперты решили, что у команд одинаковые шансы как забросить пять шайб, так и не забросить. ТБ 4.5 идет за 1.90, ТМ 4.5 — тоже за 1.90.

На то, что каждая команда отличится минимум по два раза, коэффициент — 2.14.

Кто откроет счет в матче? СКА — 1.62, «Ак Барс» — 2.22, никто — 43.0.

Волевая победа хозяев оценена в 4.70, у гостей такое же условие доступно за 7.40.

Если верите, что на последних минутах уступающая команда снимет вратаря и пропустит в пустые ворота, возьмите такой гол за 4.00.

ТБ 1.5 шайбы в каждом периоде идет за шикарные 6.80, ТБ 2.5 — за 19.0.

Успех СКА с учетом овертайма и серии буллитов предложено взять за 1.50, «Ак Барса» — за 2.60.