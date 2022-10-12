12 октября в Лиге чемпионов состоится матч четвертого тура, в котором «Рейнджерс» примет «Ливерпуль». Игра состоится на стадионе «Айброкс» в Глазго и начнется в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1» начиная с 21.45 мск. Встречу обслужит арбитр из Словении Славко Винчич.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают абсолютным фаворитом «Ливерпуль». На его победу можно поставить с коэффициентом 1.38, вероятность исхода — приблизительно 72%. Ничья доступна за 5.50 (18%), а успех «Рейнджерс» — за огромные 8.50 (10%).

Ставка в 1000 рублей на триумф хозяев принесет выплату в 8500 рублей, чистая прибыль при этом составит 7500 рублей.

«Ливерпуль» убедительно победил в первом матче — 2:0. На то, что шотландцы не проиграют на этот раз, коэффициент — 3.20.

Вариант «хозяева не проиграют с форой (0)» идет за 3.20.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за небольшие 1.42, ТМ 2.5 — за 2.85.

Обмен голами не случился в предыдущем матче — «Рейнджерс» не был активен и нанес всего два удара в створ. На «обе забьют» котировка — 1.67, на обратный исход — 2.20.

Если вам кажется, что в игре будет пенальти, возьмите его за 2.40, удаление — за 4.00, комбо этих событий — за 8.00.

Наиболее вероятный точный счет говорит о превосходстве «Ливерпуля» — 2:0 идет за 8.00.

Прогноз и ставка на матч «Рейнджерс» — «Ливерпуль»

«Ливерпуль» в этом сезоне еще не выиграл ни одного выездного матча — две ничьи и три поражения. При этом красные забили в этих встречах шесть мячей — в четырех играх из пяти. А еще они победили «Рейнджерс» в домашней встрече — 2:0.

Вряд ли за неделю что-то изменится, так что команда Юргена Клоппа, несмотря на неудачи в гостях, должна наконец взять три очка и продолжить борьбу за лидерство в группе.

Рекомендуемая ставка: Х2 и ТБ 2.5 за 1.62.