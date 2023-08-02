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Сегодня, 12:15

«Родина Медиа» — «Динамо» Вологда: где смотреть матч Кубка России 2 августа 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Кубка России «Родина Медиа» — «Динамо» Вологда 2 августа 2023 года
Евгений Коростелев
Дмитрий Тарасов и T-Killah.
Фото Телеграм-канал «Родина Медиа»
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2 августа победитель последнего сезона МФЛ «Родина Медиа» в стартовом раунде Кубка России сыграет с вологодским «Динамо». Игру примет стадион «Спартаковец», она начнется в 16.30 по московскому времени. Прямая трансляция будет показана на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер» с 16.15 мск.

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Букмекерская компания Olimpbet оценила шансы команд как равные. На победу в основное время можно поставить за 2.63, что приблизительно 38% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.19 (24%).

При ставке в 1000 рублей на «Родину Медиа» в случае ее победы выплата составит 2630 рублей.

Верите, что «Родина» не проиграет в основное время? Вариант 1Х идет за 1.44.

Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.86, ТМ 2.5 — за 1.88.

На то, что отличатся обе команды, коэффициент — 1.64. Однако «Динамо» не пропустило в четырех из пяти предыдущих матчей, так что лучше присмотреться к варианту «обе забьют — нет» за 2.12.

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На голы в обоих таймах можно поставить за 1.73. Если же считаете, что одна из 45-минуток получится «сухой», возьмите противоположный вариант за 1.97.

Проход «Родины Медиа» в 1/128 Кубка России с учетом серии пенальти доступен за 1.85, «Динамо» — за 1.89.

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Футбол
Кубок России
Прогнозы на спорт
ФК Динамо (Вологда)
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