Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 17:55

Россия — Куба: где смотреть товарищеский матч 20 ноября 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция товарищеского матча Россия — Куба 20 ноября 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
Алексей Миранчук.
Фото Getty Images
Telegram Дзен

20 ноября в Волгограде на «Волгоград Арене» состоится товарищеский матч между сборными России и Кубы. Игра начнется в 19.30 по московскому времени и будет показана в прямом эфире на телеканале «Матч ТВ». Трансляция стартует в 19.00 мск.

Товарищеские матчи.
20 нояб, 19:30. Волгоград Арена (Волгоград)
Россия
Куба

Аналитики букмекерской компании Olimpbet совсем не верят в сенсацию. На победу сборной России выставлен коэффициент 1.04, это порядка 96% вероятности исхода. Ничья идет за 15.0 (3%), успех Кубы — за огромные 45.0 (1%).

Даже вариант, при котором гости не уступят, доступен за 11.25.

Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.26, поэтому лучше присмотреться к ТБ 3.5 за 1.68 или ТБ 4.5 за 2.45.

Сборная Казахстана. День Х для сборной Казахстана. Победа над Словенией позволит впервые в истории сыграть на Евро

Выигрыш российской команды с форой (-3.5) мяча можно взять за невысокие 2.17.

Эксперты убеждены, что хозяева нанесут в створ ворот соперника семь и более ударов: ТБ 6.5 предложен за 1.44, ТМ 6.5 — за 2.61.

Зарегистрируйся в Olimpbet и получи 100% возврат суммы первой ставки до 10 000 рублей

18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.

Футбол
Прогнозы на спорт
Сборная Кубы по футболу
Сборная России по футболу
0
Читайте также
МВД объявило в розыск украинскую певицу Джамалу
МИД гарантировал ответ на антироссийские действия Финляндии
Скончался бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев
Эксперт оценил перспективы Аргентины при новом президенте Милее
Популярное видео
«Анахайм» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
Худайбердиева/Базин: «Гран-при России», 5-й этап, произвольный танец
Ксения Синицына: «Гран-при России», 5-й этап, произвольная программа
Петр Гуменник: «Гран-при России», 5-й этап, произвольная программа
Возмущение Никитина после матча «Локо» — СКА
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Худайбердиева/Базин: «Гран-при России», 5-й этап, ритм-танец
Ксения Синицына: «Гран-при России», 5-й этап, короткая программа
Петр Гуменник: «Гран-при России», 5-й этап, короткая программа
«Нефтехимик» обменял бывшего вратаря СКА в «Спартак»
«Спартак» продолжает лидировать в КХЛ
«Чикаго» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
Защитник, попавший в скандал в США, едет в «Ак Барс»
«Ванкувер» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
Дерби «Спартак» — «Динамо» и другие события дня в КХЛ
«Вашингтон» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Суперниндзя | Сезон 2 | Выпуск 6
Россия уже не лидер фигурного катания? Что с Тутберидзе?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Наши в НХЛ

СКА — ЦСКА: где смотреть матч КХЛ 20 ноября 2023 года онлайн в прямом эфире