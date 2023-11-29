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«Ростов» — ЦСКА: прогноз на матч Кубка России 29 ноября 2023 года

Прогноз на матч Кубка России «Ростов» — «ЦСКА» 29 ноября 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
«Ростов».
Фото Официальный телеграм-канал «Ростова»
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29 ноября «Ростов» в четвертьфинале Пути РПЛ Кубка России сыграет с ЦСКА. Первая встреча между командами в двухраундовой дуэли состоится на «Ростов Арене», начало — в 18.15 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на сайте matchtv.ru, телеканале «Матч! Премьер» и онлайн-платформе «Кинопоиск». Эфир стартует в 18.10 мск. Главным арбитром назначен Кирилл Левников.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф
29 нояб, 18:15. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
ЦСКА

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают ЦСКА фаворитом встречи. На победу москвичей предложено поставить с коэффициентом 2.40, это приблизительно 42% вероятности исхода. Ничья идет за 3.61 (22%), успех «Ростова» — за 2.80 (36%).

Верите, что хозяева не проиграют? Возьмите условие 1Х за 1.57.

На вариант «обе забьют» можно поставить за 1.61, на противоположный результат — за 2.26.

Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.73, ТМ 2.5 — в 2.06.

В семи из восьми предыдущих встреч ЦСКА забивал «Ростову» не менее двух мячей. Поэтому стоит присмотреться к ИТБ2 (1.5) за 2.10.

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Прогноз и ставка на матч «Ростов» — «ЦСКА»

ЦСКА и «Ростов» в этом году выдали два очень ярких матча: в 30-м туре прошлого сезона армейцы победили 4:1, а в первом круге этого команды разошлись миром 3:3. Сейчас, пожалуй, также стоит ждать бодрой игры, потому что у соперников есть явные проблемы в обороне: москвичи пропустили в 10 из 13 последних встреч, южане — в 16 из 20. При этом обе достаточно много забивают.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и ТБ 2.5 за 1.86.

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