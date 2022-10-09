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Сегодня, 13:15

«Спартак» — «Крылья Советов»: где смотреть матч РПЛ 9 октября 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Спартак» — «Крылья Советов» 9 октября 2022 года
Артем Белинин
Гильермо Абаскаль, «Спартак».
Фото Global Look Press

9 октября в матче 12-го тура РПЛ «Спартак» сыграет с «Крыльями Советов». Стартовый свисток прозвучит в 14.00 по московскому времени на «Открытие Банк Арене». В прямом эфире матч покажут на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Премьер». Старт трансляции в 13.55 мск.

Россия. Премьер-лига. 12-й тур
09 окт, 14:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
Крылья Советов

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что лучшие шансы на победу у «Спартака». Поставить на красно-белых можно за 1.63, это примерно 60% вероятности исхода. Ничья идет за 4.30 (23%), успех самарцев — за 5.10 (17%).

При ставке в 1000 рублей на ничейный исход в случае успеха выплата составит 4300 рублей.

Если считаете, что «Крылья Советов» не уступят на выезде, оформите ставку за 2.32.

Подстрахуйтесь при помощи нулевой форы: Ф1(0) доступна за 1.28, Ф2(0) — за 3.90.

Эксперты уверены в том, что игра получится результативной, котировка на тотал больше 2.5 — 1.73.

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Вариант «обе забьют» оценили аналогичным коэффициентом (1.73).

На гол Александра Соболева можно поставить за 2.29, на Квинси Промеса — за 2.20. У «Крыльев» лучшие шансы у Максима Глушенкова (3.55).

Три наиболее вероятных точных счета выглядят так:

• 1:1 — за 7.40;

• 1:0 — за 7.70;

• 2:1 — за 7.90.

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
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