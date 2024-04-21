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«Ростов» — «Спартак»: где смотреть матч РПЛ 21 апреля 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Ростов» — «Спартак» 21 апреля 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
Тео Бонгонда («Спартак»).
Фото Global Look Press
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21 апреля «Ростов» встретит «Спартак» в 25-м туре чемпионата России. Поединок на «Ростов Арене» начнется в 20.30 по московскому времени. Прямая трансляция на сайте компании Winline и каналах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер» стартует в 20.25 мск.

Россия. Премьер-лига. 25-й тур
21 апр, 20:30. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
Спартак

Эксперты компании Winline склоняются к триумфу ростовчан. На команду Валерия Карпина предложили коэффициент 2.35, что соответствует 41% вероятности. Успех красно-белых доступен за 2.95 (32%). «Мирный» исход оценили в 3.60 (27%).

Южане не проиграли «Спартаку» в 8 из 10 встреч. На очередную победу или ничью желто-синих можно сыграть за 1.42. Та же опция на москвичей — 1.62.

Фору (0) для «Ростова» представили за 1.69. На их соперников — за 2.13.

Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.85, ТМ 2.5 — в 1.96.

Юрген Клопп (&laquo;Ливерпуль&raquo;). В разгар чемпионской гонки «Ливерпуль» разучился забивать с игры. Клоппу срочно нужно решить проблему

Вы можете объединить сразу два рынка: «обе забьют» и ТБ 2.5 дали за 1.98.

Обмен результативными ударами идет за 1.65, противоположный вариант — за 2.19.

Самый вероятный счет по итогам 90 минут — 1:1. На него можно сыграть за 5.80.

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