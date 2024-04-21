21 апреля «Ростов» встретит «Спартак» в 25-м туре чемпионата России. Поединок на «Ростов Арене» начнется в 20.30 по московскому времени. Прямая трансляция на сайте компании Winline и каналах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер» стартует в 20.25 мск.

Эксперты компании Winline склоняются к триумфу ростовчан. На команду Валерия Карпина предложили коэффициент 2.35, что соответствует 41% вероятности. Успех красно-белых доступен за 2.95 (32%). «Мирный» исход оценили в 3.60 (27%).

Южане не проиграли «Спартаку» в 8 из 10 встреч. На очередную победу или ничью желто-синих можно сыграть за 1.42. Та же опция на москвичей — 1.62.

Фору (0) для «Ростова» представили за 1.69. На их соперников — за 2.13.

Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.85, ТМ 2.5 — в 1.96.

Вы можете объединить сразу два рынка: «обе забьют» и ТБ 2.5 дали за 1.98.

Обмен результативными ударами идет за 1.65, противоположный вариант — за 2.19.

Самый вероятный счет по итогам 90 минут — 1:1. На него можно сыграть за 5.80.

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