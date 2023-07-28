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Прогнозы на спорт

Сегодня, 16:15

«Сейчас команда Карпина точно не сильнее чемпиона». Прогноз Карена Адамяна на центральный матч тура в РПЛ

«Зенит».
Фото Global Look Press
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Известный комментатор и амбассадор ФОНБЕТ Карен Адамян дал прогноз на матч второго тура РПЛ «Ростов» — «Зенит». Игра на «Ростов Арене» состоится 29 июля в 20.00 по московскому времени.

Россия. Премьер-лига. 2-й тур
29 июл, 20:00. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
Зенит

В какой форме «Ростов»

ФИФА запретила «Ростову» регистрировать новичков из-за долга перед «Норрчепингом» за трансфер Понтуса Альмквиста. По словам президента Арташеса Арутюняна, проблема вызвана отказом иностранного банка проводить операцию из РФ. Если бан сохранится, то за команду Валерия Карпина не смогут дебютировать защитник Евгений Чернов, полузащитники Руслан Акбашев, Алексей Ионов и Мохаммад Мохеби.

На предсезонке желто-синие одолели «Форте» из Таганрога (4:2), «Черноморец» (4:1), махачкалинское «Динамо» (2:1), а еще обменялись победами с «Факелом» (3:0, 0:1). В первом туре РПЛ «Ростов» повторно выиграл у воронежцев (2:1), а в FONBET Кубке России оказался сильнее «Рубина» (1:0).

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В какой форме «Зенит»

Чемпион пяти последних сезонов завоевал четвертый подряд Суперкубок благодаря победе над ЦСКА (0:0, 5:4 по пенальти) и продлил серию без пропущенных мячей в матчах с «Нижним Новгородом» (2:0) в РПЛ и с «Ахматом» (2:0) в FONBET Кубке России. Михаил Кержаков «засушил» два матча, Андрей Васютин — один, а все голы «Зенита» забили легионеры. Матео Кассьерра благодаря дублю возглавил список бомбардиров чемпионата России, а в Кубке отличились Густаво Мантуан и Клаудиньо.

Ранее стало известно о продаже Малкома за 60 миллионов евро в Саудовскую Аравию, а первым летним трансфером сине-бело-голубых на вход стал защитник «Црвены Звезды» Страхиня Эракович. Другой игрок обороны Родригао травмирован и пропускает старт сезона.

«Ростов» — «Зенит»: статистика личных встреч

Желто-синие не выиграли у «Зенита» в восьми прошлых матчах. Во многом это связано с тем, что вратари «Ростова» пропустили минимум по два мяча в семи из восьми последних встреч. В двух из трех предыдущих игр донской клуб удержал ничью.

Даниил Хлусевич. Гол «Спартака» на 91-й минуте принес клиенту ФОНБЕТ выигрыш в 726 000 рублей. Он угадал точный счет трех игр РПЛ

Прогноз Карена Адамяна на матч «Ростов» — «Зенит» 29 июля

«Зенит» продал Малкома, но слабее не стал. Петербуржцы не уступали «Ростову» больше четырех лет, и сейчас команда Карпина точно не сильнее чемпиона. Дончане вполне способны прервать сухую серию Михаила Кержакова, но при этом получат не меньше голов в ответ. Мне очень нравится ставка «обе забьют и «Зенит» не проиграет», — рассказал Адамян.

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