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«Крылья Советов» — «Динамо»: прогноз на матч РПЛ 29 июля 2023 года

Прогноз на матч РПЛ «Крылья Советов» — «Динамо» 29 июля 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
Федор Смолов.
Фото Официальный сайт «Динамо»
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29 июля во втором туре чемпионата России по футболу самарские «Крылья Советов» сразятся с московским «Динамо». Игра состоится на «Самара Арене» и начнется в 15.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер», трансляция стартует в 14.55 мск. Главным арбитром назначен Артем Любимов.

Россия. Премьер-лига. 2-й тур
29 июл, 15:00. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
Динамо

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали небольшое предпочтение «Крыльям». На их победу выставлен коэффициент 2.46, что приблизительно 40% вероятности исхода. Ничья идет за 3.57 (25%), успех «Динамо» — за 2.87 (35%).

Ставка в 1000 рублей на москвичей в случае их выигрыша принесет приятную выплату в размере 2870 рублей, а чистая прибыль составит 1870 рублей.

В прошлом сезоне бело-голубые набрали в Самаре три очка, забив сопернику два безответных мяча. Вариант Х2 доступен за 1.58.

Три и более гола в матче предложено оформить за 1.75, менее трех мячей — за 2.13.

Соперники обменялись результативными атаками только в двух из восьми предыдущих встреч. Вариант «обе забьют» доступен за 1.61, «обе забьют — нет» — за 2.30.

Эксперты предрекают ничью в матче. 1:1 за 6.20 — наиболее вероятный точный счет.

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Прогноз и ставка на матч «Крылья Советов» — «Динамо»

Марцел Личка стартовал в «Динамо» явно не так, как ему хотелось бы. В первом туре РПЛ москвичи уступили «Краснодару» (0:3), а в Кубке по пенальти — «Нижнему Новгороду» (1:1, 3:4). Конечно, потенциальная неудача в Самаре не поставит под сомнение нахождение в команде чешского специалиста, но создаст ему определенные трудности и негатив.

Но кажется, что «Динамо» не должно допустить провала. Да, в команде сейчас много слухов об уходе Захаряна, что добавляет темных красок, но все-таки «Крылья» — противник, который москвичам по зубам. Тем более самарцы сами играют нестабильно: обыграли «Ахмат» (2:1), но влетели дома «Балтике» (2:3).

Рекомендуемая ставка: Х2 и ТБ 1.5 за 1.91.

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Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Крылья Советов (Самара)
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