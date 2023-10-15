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Сегодня, 14:15

Швейцария — Белоруссия: где смотреть матч квалификации Евро-2024 15 октября 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча квалификации Евро-2024 Швейцария — Белоруссия 15 октября 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
Фабиан Ридер и Александр Селява (Белоруссия — Швейцария).
Фото Официальный сайт Белорусской федерации футбола
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15 октября Швейцария примет сборную Белоруссии на стадионе «Кибунпарк» в Санкт-Галлене. Поединок начнется в 19.00 по московскому времени. Участников группы I рассудит арбитр Жоау Педру Пиньейру из Португалии. Прямой эфир встречи восьмого тура квалификации чемпионата Европы-2024 стартует с 18.50 (мск) на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер».

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа I
15 окт, 19:00. Kybunpark (Санкт-Галлен)
Швейцария
Белоруссия

Аналитики букмекерской компании Olimpbet ожидают победы швейцарцев: поставить на хозяев можно с коэффициентом 1.10, это около 86% вероятности. Выигрыш команды Карлоса Алоса предложен с котировкой 27.00 (4%). Ничья доступна за 10.00 (10%).

«Красные крестоносцы» пробили «верх» по голам во всех поединках отборочного цикла. Тотал больше трех мячей оценили в 1.62, ТМ 3 — за 2.16.

Специалисты считают, что соперники вряд ли огорчат друг друга. Вариант «обе забьют» идет за 2.75, обратный рынок — за 1.42.

«Белые крылья» не могут отличиться на протяжении трех туров подряд. Окончание неудачной серии гостей дали за 2.54.

Криштиану Роналду. Португалия уже обеспечила выход на Евро. Но Бруну и Роналду все равно побьют Боснию

В первом круге парни Мурата Якина разгромили сборную Белоруссии (5:0). Индивидуальный тотал швейцарцев больше трех результативных ударов можно взять за 2.02.

Четыре самых вероятных итога поединка, по версии экспертов, подразумевают успех «Красных крестоносцев» с «сухим» счетом:

  • 2:0 или 3:0 — за 5.30;

  • 4:0 — за 7.00;

  • 1:0 — за 7.75.

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