16 октября в турецкой Анталье на стадионе «Титаник Мардан» состоится товарищеский матч между сборными России и Кении. Встреча начнется в 19.00 по московскому времени, в прямом эфире ее покажет телеканал «Матч ТВ». Трансляция стартует в 18.40 мск.

Россия — крупный фаворит поединка, по версии аналитиков букмекерской компании Olimpbet. На победу команды Валерия Карпина можно поставить с коэффициентом 1.59, это приблизительно 63% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.29 (23%), успех Кении — за 6.12 (14%).

Если считаете, что африканская команда не проиграет, возьмите Х2 за 2.44.

Тотал больше 2.5 мяча предложен за 2.05, ТМ 2.5 — за 1.78.

На то, что забьют обе команды, котировка 2.17. Противоположный результат оценен в 1.70.

Гол Кении можно взять за 1.79, его отсутствие — за 1.99. В этом году в пяти матчах «Звезды Харамби» отличились всего четыре раза.

Эксперты предполагают, что игра завершится со счетом 1:0 в пользу России. На этот результат котировка — 5.60.

Прогноз и ставка на матч Россия — Кения

Сборная России показала неплохой футбол в игре с Камеруном и победила 1:0, создав достаточно много опасных моментов у ворот соперника. При этом в обороне, особенно в начале матча, возникали проблемы — чудо, что соперник не забил хотя бы раз. Впрочем, Кения — соперник не настолько опасный и звездный, как «Неукротимые львы», поэтому много проблем доставить не должен. Об этом говорят и результаты команды: в этом году она проиграла три матча, а у Пакистана и Катара выиграла с разницей в один мяч.

Рекомендуемая ставка: победа России и ТБ 1.5 за 1.96.

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