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СКА — ЦСКА: где смотреть матч плей-офф КХЛ 10 апреля 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча плей-офф КХЛ СКА — ЦСКА 10 апреля 2023 года
Евгений Коростелев
ЦСКА против СКА.
Фото Global Look Press
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10 апреля в Ледовом дворце Санкт-Петербурга пройдет пятый матч полуфинальной серии плей-офф КХЛ между СКА и ЦСКА. Встреча начнется в 19.30 по московскому времени и будет доступна для просмотра на сайте matchtv.ru, а также на телеканалах KHL и KHL Prime с 19.30 мск. Счет в серии ничейный — 2:2.

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Букмекерская компания Olimpbet считает СКА фаворитом встречи. Успех команды Романа Ротенберга в основное время можно взять за 2.13, что около 46% вероятности исхода. Ничья предложена за 3.90 (23%), триумф ЦСКА — за 3.20 (31%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат по итогам трех периодов выплата составит 3900 рублей.

Возьмите условие «ЦСКА не проиграет в основное время» за 1.71, если верите в силу и стойкость московских армейцев.

Соперники в этой серии ни разу не забросили больше четырех шайб. На тотал больше 4.5 гола выписан коэффициент 1.70, на ТМ 4.5 — 2.14.

Какой период будет самым результативным? Первый — 4.80, второй — 3.30, третий — 3.50.

В последнем матче СКА впервые в этой серии забросил трижды. ИТБ1 (2.5) оценен в 1.83, ИТМ1 (2.5) — в 1.97.

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Победу СКА в предстоящей игре с учетом овертайма можно взять за 1.64, успех ЦСКА — за значительно более крупные 2.24.

После выигрыша четвертого матча команда Романа Ротенберга вернула статус фаворита всей серии: выход питерцев в финал доступен за 1.68, ЦСКА — за 2.18.

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