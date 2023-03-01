Эфир
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 10:15

СКА — «Динамо» Минск: прогноз на матч плей-офф КХЛ 1 марта 2023 года

Прогноз на матч плей-офф КХЛ СКА — «Динамо» Минск 1 марта 2023 года
Евгений Коростелев
Дмитрий Николаев.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

1 марта стартует плей-офф Континентальной хоккейной лиги. В одном из первых матчей санкт-петербургский СКА сыграет с минским «Динамо». Встреча первой и восьмой команд Западной конференции состоится в Ледовом дворце и начнется в 19.30 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL. Трансляция стартует в 19.20 мск.

Микель Артета. «Арсенал» — «Эвертон»: команда Дайча забьет, но Артета все равно останется лидером АПЛ

Букмекерская компания OLIMPBET считает СКА абсолютным фаворитом встречи. На победу хозяев в основное время можно поставить с коэффициентом 1.37, что приблизительно 72% вероятности исхода. Ничья доступна за 5.60 (18%), успех «Динамо» — за 7.50 (10%).

Ставка в 1000 рублей на сенсационный триумф гостей в случае их выигрыша принесет выплату в 7500 рублей, а чистая прибыль составит 6500 рублей.

Последние очные матчи команд получались очень результативными — в четырех из пяти было заброшено шесть и более шайб. На ТБ 5.5 котировка — 2.09, на ТМ 5.5 — 1.74.

СКА стабильно результативен в играх с минчанами — в шести играх из семи отличился не менее трех раз. Поэтому ИТБ1 (2.5) оценены невысокими 1.35. А вот ИТБ1 (3.5) идет за 1.92.

Если считаете, что гости сдержат агрессивную атаку соперника и не проиграют с разницей более двух шайб, возьмите Ф2(+2.5) за 1.64. Ф1(-2.5) в то же время доступна за 2.22.

На победу СКА с учетом овертайм и серии буллитов выставлен коэффициент — 1.20, на «Динамо» — 4.47.

Также уже сейчас можете сделать ставку на победителя всей серии: выход армейцев в 1/4 предложен за 1.05, минчан — за 9.50.

СКА. СКА — «Динамо» Минск: Яшкин и Хайруллин разорвут одну из худших оборон КХЛ

Прогноз и ставка на матч СКА — «Динамо» Минск

Минское «Динамо» — один из самых удобных соперников для СКА: армейцы выиграли 19 из 21 последнего матча против команды из Беларуси. Причем 15 из них одержаны в основное время, 12 — с разницей в две и более шайбы. В целом встречи между командами получаются очень бодрыми и результативными, а за примером далеко ходить не надо — в предыдущих двух в конце 2022 года они забросили на пару 17 шайб.

Плей-офф — новый вызов для СКА, который долго и с большим отрывом лидировал в КХЛ, из-за чего немного замариновался. Игроки снова заиграют в полную силу, а в таком случае у аутсайдера нет ни единого шанса на успех.

Рекомендуемая ставка: П1 и ТБ 4.5 за 1.68.

Лигал.
Хоккей
КХЛ
Прогнозы на спорт
ХК Динамо (Минск)
ХК СКА
0
Читайте также
У «МЮ» — первый трофей за 6 лет. Всего лишь надо было расстаться с Роналду
«Попал в разборку и был избит милицией». Трагическая история вратаря «Торпедо», скончавшегося в СИЗО
Стало известно об иностранном происхождении упавшего в Подмосковье БПЛА
В Мурманской области разбился вертолет Ми-8 с людьми на борту
В ЛНР заявили о застревающей технике НАТО на фронте из-за оттепели
СМИ сообщили о взрыве в Киеве
Популярное видео
Судьи готовятся к плей-офф. Специальный репортаж Алексея Шевченко
«Калгари» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Ювентус» — «Торино»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
В КХЛ начинается самое интересное!
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Милан» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Альмерия» — «Барселона»: чемпионат Испании, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Бавария» — «Унион»: чемпионат Германии, 22-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Интер»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Рейнджерс» избавились от Кравцова
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Кремонезе» — «Рома»: где смотреть матч серии А 28 февраля 2023 года онлайн в прямом эфире

Даниил Медведев — Александр Бублик: казахстанцу не хватит терпения, чтобы взломать оборону соперника