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Сегодня, 15:15

«Спартак» — «Ахмат»: где смотреть матч РПЛ 26 августа 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Спартак» — «Ахмат» 26 августа 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
Александр Соболев.
Фото Global Look Press
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26 августа московский «Спартак» в шестом туре чемпионата России сыграет дома с «Ахматом». Игра пройдет на «Открытие Банк Арене», начало — в 19.30 по московскому времени. В прямом эфире ее покажет телеканал «Матч ТВ», трансляция стартует в 19.00 мск. Главный арбитр — Рафаэль Шафеев.

Россия. Премьер-лига. 6-й тур
26 авг, 19:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
Ахмат

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают «Спартак» серьезным фаворитом игры. Взять победу красно-белых предложено с коэффициентом 1.73, что примерно 58% вероятности исхода. Ничья идет за 4.18 (24%), успех «Ахмата» — за 4.58 (18%).

Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их выигрыша принесет выплату в 4580 рублей.

Если верите, что «Ахмат» не позволит «Спартаку» набрать три очка, возьмите вариант Х2 за 2.17.

Тотал больше 2.5 мяча прошел во всех семи матчах «Спартака» в этом сезоне, он доступен за 1.65.

На гол «Ахмата» котировка — 1.42, на его отсутствие — 2.81. Напомню, что москвичи еще не провели ни одной игры на ноль в этом сезоне.

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На «обе забьют» коэффициент — 1.65, на «обе забьют — нет» — 2.22. В каждой игре с участием красно-белых команды обменивались голами.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

  • ничья 1:1 — 7.40;

  • 2:1 в пользу «Спартака» — 7.50;

  • 2:0 — 8.50.

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Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Спартак (Москва)
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 4 2 0 9-2 14
2
 Урал 5 4 1 0 8-3 13
3
 Зенит 5 3 1 1 10-5 10
4
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
5
 Динамо 5 3 1 1 11-9 10
6
 Спартак 5 3 0 2 12-10 9
7
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
8
 Ростов 5 2 1 2 7-11 7
9
 Ахмат 5 2 0 3 9-8 6
10
 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
11
 Локомотив 5 1 3 1 9-9 6
12
 Рубин 5 1 2 2 6-11 5
13
 Факел 6 1 1 4 5-10 4
14
 Пари НН 5 1 1 3 2-5 4
15
 Балтика 5 1 0 4 3-8 3
16
 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2
Результаты / календарь
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30 тур
25.08 17:30
Оренбург – ЦСКА
 1 : 1
25.08 20:00
Факел – Краснодар
 0 : 0
26.08 15:00
Зенит – Урал
 - : -
26.08 17:30
Рубин – Динамо
 - : -
26.08 19:30
Спартак – Ахмат
 - : -
26.08 20:00
Пари НН – Ростов
 - : -
27.08 17:30
Кр. Советов – Балтика
 - : -
27.08 20:00
Сочи – Локомотив
 - : -
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