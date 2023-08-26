26 августа московский «Спартак» в шестом туре чемпионата России сыграет дома с «Ахматом». Игра пройдет на «Открытие Банк Арене», начало — в 19.30 по московскому времени. В прямом эфире ее покажет телеканал «Матч ТВ», трансляция стартует в 19.00 мск. Главный арбитр — Рафаэль Шафеев.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают «Спартак» серьезным фаворитом игры. Взять победу красно-белых предложено с коэффициентом 1.73, что примерно 58% вероятности исхода. Ничья идет за 4.18 (24%), успех «Ахмата» — за 4.58 (18%).

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Если верите, что «Ахмат» не позволит «Спартаку» набрать три очка, возьмите вариант Х2 за 2.17.

Тотал больше 2.5 мяча прошел во всех семи матчах «Спартака» в этом сезоне, он доступен за 1.65.

На гол «Ахмата» котировка — 1.42, на его отсутствие — 2.81. Напомню, что москвичи еще не провели ни одной игры на ноль в этом сезоне.

На «обе забьют» коэффициент — 1.65, на «обе забьют — нет» — 2.22. В каждой игре с участием красно-белых команды обменивались голами.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

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