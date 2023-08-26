26 августа российская теннисистка Екатерина Александрова сразится за пятый титул уровня WTA. В финале соревнований категории 250 в Кливленде она сойдется с испанкой Сарой Соррибес Тормо. Спортсменки выйдут на корт в 20.00 по московскому времени, в России матч показан не будет. Счет личных встреч — 1:0 в пользу испанки.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что на этот раз победа будет за Александровой, на которую можно поставить за 1.73. Вероятность такого исхода — 57%. Успех Соррибес предложен за 2.12 (43%).

Если верите в триумф россиянки, ставка в 1000 рублей на ее победу принесет вам в случае положительного результата 1730 рублей.

Наиболее вероятный ход событий — выигрыш Александровой в двух сетах за 2.55.

Тотал больше 21.5 гейма доступен за 1.89, ТМ 21.5 — за 1.92. Соррибес все четыре матча на турнире выиграла через «низ».

На победу испанки с форой (+1.5) гейма котировка — 1.95, вариант Ф1(-1.5) идет за 1.86.

Если матч завершится в двух партиях, тогда сыграет коэффициент 1.52. Если в трех, — тогда 2.37.

Прогноз и ставка на матч Екатерина Александрова — Сара Соррибес Тормо

Удивительная ситуация: Соррибес попала на турнир лаки-лузером, уступив в финале квалификации француженке Бюрель, а затем мощно отыграла четыре матча и теперь сыграет за титул. В основной сетке испанка не отдала ни одного сета, выиграв каждый из них до тай-брейка.

Александрова проиграла одну партию — в четвертьфинале Ван Синьюй. Во всех встречах она играла очень агрессивно и уверенно. Теперь Екатерина сразится за пятый титул в карьере и третий на харде. Для Соррибес трофей в Кливленде может стать вторым в рамках WTA.

Преимущество в финале должно быть за Александровой. Она действительно ярко провела турнир и сыграла на два матча меньше соперницы, которая начинала путь из квалификации. Россиянка будет свежее и за счет мощной игры должна сломить соперницу, которая явно превзошла себя на этих соревнованиях.

Рекомендуемая ставка: победа Александровой за 1.73.

Зарегистрируйся в Olimpbet и получи 100% возврат суммы первой ставки до 10 000 рублей