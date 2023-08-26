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Сегодня, 14:15

Екатерина Александрова — Сара Соррибес Тормо: прогноз на финал WTA Кливленд 26 августа 2023 года

Прогноз на финал WTA Кливленд Екатерина Александрова — Сара Соррибес Тормо 26 августа 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
Екатерина Александрова.
Фото Getty Images
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26 августа российская теннисистка Екатерина Александрова сразится за пятый титул уровня WTA. В финале соревнований категории 250 в Кливленде она сойдется с испанкой Сарой Соррибес Тормо. Спортсменки выйдут на корт в 20.00 по московскому времени, в России матч показан не будет. Счет личных встреч — 1:0 в пользу испанки.

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Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что на этот раз победа будет за Александровой, на которую можно поставить за 1.73. Вероятность такого исхода — 57%. Успех Соррибес предложен за 2.12 (43%).

Если верите в триумф россиянки, ставка в 1000 рублей на ее победу принесет вам в случае положительного результата 1730 рублей.

Наиболее вероятный ход событий — выигрыш Александровой в двух сетах за 2.55.

Тотал больше 21.5 гейма доступен за 1.89, ТМ 21.5 — за 1.92. Соррибес все четыре матча на турнире выиграла через «низ».

На победу испанки с форой (+1.5) гейма котировка — 1.95, вариант Ф1(-1.5) идет за 1.86.

Если матч завершится в двух партиях, тогда сыграет коэффициент 1.52. Если в трех, — тогда 2.37.

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Прогноз и ставка на матч Екатерина Александрова — Сара Соррибес Тормо

Удивительная ситуация: Соррибес попала на турнир лаки-лузером, уступив в финале квалификации француженке Бюрель, а затем мощно отыграла четыре матча и теперь сыграет за титул. В основной сетке испанка не отдала ни одного сета, выиграв каждый из них до тай-брейка.

Александрова проиграла одну партию — в четвертьфинале Ван Синьюй. Во всех встречах она играла очень агрессивно и уверенно. Теперь Екатерина сразится за пятый титул в карьере и третий на харде. Для Соррибес трофей в Кливленде может стать вторым в рамках WTA.

Преимущество в финале должно быть за Александровой. Она действительно ярко провела турнир и сыграла на два матча меньше соперницы, которая начинала путь из квалификации. Россиянка будет свежее и за счет мощной игры должна сломить соперницу, которая явно превзошла себя на этих соревнованиях.

Рекомендуемая ставка: победа Александровой за 1.73.

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Теннис
Прогнозы на спорт
Екатерина Александрова
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 4 2 0 9-2 14
2
 Урал 5 4 1 0 8-3 13
3
 Зенит 5 3 1 1 10-5 10
4
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
5
 Динамо 5 3 1 1 11-9 10
6
 Спартак 5 3 0 2 12-10 9
7
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
8
 Ростов 5 2 1 2 7-11 7
9
 Ахмат 5 2 0 3 9-8 6
10
 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
11
 Локомотив 5 1 3 1 9-9 6
12
 Рубин 5 1 2 2 6-11 5
13
 Факел 6 1 1 4 5-10 4
14
 Пари НН 5 1 1 3 2-5 4
15
 Балтика 5 1 0 4 3-8 3
16
 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2
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30 тур
25.08 17:30
Оренбург – ЦСКА
 1 : 1
25.08 20:00
Факел – Краснодар
 0 : 0
26.08 15:00
Зенит – Урал
 - : -
26.08 17:30
Рубин – Динамо
 - : -
26.08 19:30
Спартак – Ахмат
 - : -
26.08 20:00
Пари НН – Ростов
 - : -
27.08 17:30
Кр. Советов – Балтика
 - : -
27.08 20:00
Сочи – Локомотив
 - : -
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