11 октября «Спартак» в КХЛ примет ЦСКА. Московское дерби состоится на арене «Мегаспорт» и начнется в 19.30 по московскому времени. В прямом эфире посмотреть игру можно на телеканале «Матч ТВ» и на онлайн-платформе «Кинопоиск». Трансляция стартует в 19.15 мск.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что победу в предстоящем матче одержит ЦСКА. На такой результат можно поставить с коэффициентом 2.23, что примерно 45% вероятности. Ничья доступна за 4.10 (21%), успех «Спартака» в основное время — за 2.90 (34%).

Верите в высокую результативность игры? На шесть и более шайб предложено поставить за 2.17, на ТМ 5.5 — за 1.68.

Вариант «ничья или победа «Спартака» по итогам 60 минут игры идет за 1.65.

Если счет откроют хозяева, сыграет котировка 2.00. Если гости — 1.79.

На то, что обе команды забросят минимум по два раза, коэффициент — 1.71. Если этого не произойдет, тогда сумма ставки увеличится в 2.02 раза.

Зарегистрируйся в Olimpbet и получи 100% возврат суммы первой ставки до 10 000 рублей