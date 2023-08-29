Прогнозы на спорт
Сегодня, 14:15
29 августа в третьем туре группового этапа Кубка России «Нижний Новгород» сыграет с лидером РПЛ «Краснодаром». Игра пройдет на арене «Нижний Новгород» и начнется в 19.30 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер», начало трансляции в 19.25 мск. Главным арбитром назначен Артур Федоров.
«Краснодар» — фаворит предстоящей встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet. На победу «быков» в основное время можно поставить с коэффициентом 2.13, что приблизительно 46% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.47 (27%), успех «НН» — также за 3.47 (27%).
Ставка в 1000 рублей на гостей — в случае их выигрыша выплата составит 2130 рублей, а чистая прибыль — 1130 рублей.
На то, что «Нижний Новгород» не уступит, котировка — 1.72. В прошлом году команды также встречались в группе Кубка России, и тогда дома «НН» победил 1:0.
Тотал больше 2.5 мяча можно оформить за 2.15, ТМ 2.5 — за 1.71.
В последних двух матчах «Краснодар» отличился всего один раз. ИТБ2 (1.5) идет за 2.30, ИТМ2 (1.5) — за 1.63.
Обмен голами предложено взять за 1.93, условие «обе забьют — нет» — за 1.86.
Эксперты предполагают, что команды выявят победителя в серии пенальти. Наиболее вероятный точный счет, по их мнению, — 1:1 за 6.00.
Матчи с участием «Нижнего Новгорода» в этом сезоне получаются не слишком результативными — только в одном из восьми было забито больше двух мячей. Также команда под руководством Сергея Юрана редко обменивается голами с противниками — только дважды из тех же восьми игр.
«Краснодар» тоже сбавил обороты в атаке и в предыдущих двух играх оформил всего один мяч. А если рассмотреть противостояние этих команд, то придется констатировать — ждать голов в обе стороны не стоит. Такой исход случился лишь в 25% очных встреч.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют — нет» за 1.86.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|6
|4
|2
|0
|9-2
|14
|
2
|Зенит
|6
|4
|1
|1
|14-5
|13
|
3
|Урал
|6
|4
|1
|1
|8-7
|13
|
4
|Кр. Советов
|6
|3
|2
|1
|14-9
|11
|
5
|Динамо
|6
|3
|2
|1
|13-11
|11
|
6
|ЦСКА
|6
|3
|1
|2
|13-9
|10
|
7
|Спартак
|6
|3
|1
|2
|12-10
|10
|
8
|Локомотив
|6
|2
|3
|1
|10-9
|9
|
9
|Ахмат
|6
|2
|1
|3
|9-8
|7
|
10
|Пари НН
|6
|2
|1
|3
|3-5
|7
|
11
|Ростов
|6
|2
|1
|3
|7-12
|7
|
12
|Сочи
|6
|2
|0
|4
|8-8
|6
|
13
|Рубин
|6
|1
|3
|2
|8-13
|6
|
14
|Факел
|6
|1
|1
|4
|5-10
|4
|
15
|Балтика
|6
|1
|0
|5
|4-10
|3
|
16
|Оренбург
|6
|0
|2
|4
|4-13
|2
|2.09
|13:00
|
Урал – Ахмат
|- : -
|2.09
|15:15
|
Пари НН – Рубин
|- : -
|2.09
|17:30
|
Кр. Советов – Факел
|- : -
|2.09
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|- : -
|3.09
|13:00
|
Оренбург – Сочи
|- : -
|3.09
|15:15
|
Локомотив – Балтика
|- : -
|3.09
|17:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|3.09
|20:00
|
Ростов – Динамо
|- : -