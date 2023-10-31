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«Спартак» — «Краснодар»: прогноз на матч Кубка России 1 ноября 2023 года

Прогноз на матч Кубка России «Спартак» — «Краснодар» 1 ноября 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
Хесус Медина.
Фото Global Look Press
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1 ноября московский «Спартак» проведет последний матч на групповом этапе Пути РПЛ Кубка России. Соперником красно-белых в шестом туре станет лидер РПЛ — «Краснодар». Игра состоится на «Открытие Банк Арене» и начнется в 20.45 по московскому времени. Посмотреть ее в прямом эфире можно будет на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер» с 20.30 мск. Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Евгением Булановым.

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Несмотря на то что «Краснодар» сыграет в гостях, именно он считается фаворитом. На победу южан в основное время в букмекерской компании Winline можно поставить с коэффициентом 2.40, вероятность этого исхода — около 42%. Успех «Спартака» котируется за 2.75 (36%), ничья — за 3.85 (22%).

В семи из восьми предыдущих очных встреч команды пробили «верх» по голам: ТБ 2.5 идет за 1.50, ТМ 2.5 — за 2.54.

На то, что соперники обменяются результативными ударами, котировка — 1.45. Если этого не произойдет, сыграет ставка за 2.70.

«Спартак» пропустил минимум два мяча в четырех из пяти последних матчей. ИТБ2 (1.5) оценен в 1.88, ИТМ2 (1.5) — в 1.96.

Можете выбрать комбинированную ставку: например, Х2 и ТМ 4.5 за 1.74 или 1Х и ТБ 1.5 за 1.72.

Выигрыш «Спартака» с учетом основного времени и серии пенальти увеличит сумму ставки ровно в два раза, виктория «Краснодара» — в 1.84.

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Прогноз и ставка на матч «Спартак» — «Краснодар»

«Спартак» зарезервировал первое место в группе уже после четырех матчей и в пятом показал, как сильно теперь ему нужен Кубок России. В прошлом туре красно-белые практически без борьбы уступили «Динамо» (0:3), а теперь сделают то же самое в противостоянии с «Краснодаром». Владимир Ивич и компания, как и бело-голубые, пробились в весеннюю стадию, но не забронировали место в верхней части сетки. А значит, команды поведут заочную борьбу за вторую строчку.

Южанам очень нужна победа в Москве над немотивированным «Спартаком», и у них есть все шансы ее добиться. Красно-белые будут сосредоточены на предстоящем матче РПЛ против «Локомотива», поэтому Абаскаль наверняка предоставит шанс ребятам из резерва. Остановить заряженного противника у них не получится.

Рекомендуемая ставка: победа «Краснодара» с форой (0) за 1.80.

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Футбол
Кубок России
Прогнозы на спорт
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
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