Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 16:15

«Спартак» — «Краснодар»: где смотреть матч Кубка России 1 ноября 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Кубка России «Спартак» — «Краснодар» 1 ноября 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
Александр Соболев.
Фото Официальный телеграм-канал «Спартака»
Telegram Дзен

1 ноября в шестом туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России «Спартак» примет «Краснодар». Матч на «Открытие Банк Арене» начнется в 20.45 по московскому времени, в прямом эфире он будет показан на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер». Трансляция стартует в 20.30 мск. Главным арбитром назначен Евгений Буланов.

FONBET Кубок России. Группа D
01 нояб, 20:45. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
Краснодар

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают «Краснодар» фаворитом встречи. На победу гостей по итогам 90 минут игры можно поставить за 2.39, это примерно 42% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.81 (21%), успех «Спартака» — за 2.71 (37%).

На то, что красно-белые не уступят в матче, который им, по сути, не нужен, котировка — 1.58.

Если вы думаете, что «быки» победят крупно, возьмите Ф2(-1.5) за 4.16. Но можете и подстраховать гостей — например, Ф2(0) за 1.79.

Тотал больше 2.5 мяча предложен за 1.50, ТМ 2.5 — за 2.53.

Харри Магуайр. «МЮ» получил три мяча от «Сити» и проиграл четвертый топ-матч сезона. От встречи с «Ньюкаслом» ничего хорошего ждать не стоит

Обмен голами случился в семи из восьми предыдущих встреч между командами. Вариант «обе забьют» оценен в 1.45, «обе забьют — нет» — за 2.73.

Наиболее вероятный точный счет, несмотря на предварительное превосходство «Краснодара», — ничья 1:1 за 7.00.

Супербонус от Olimpbet! Верни до 10 000 рублей в случае проигрыша первой ставки

18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.

Футбол
Кубок России
Прогнозы на спорт
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
0
Читайте также
Премьер Италии признала отсутствие результатов контрнаступления ВСУ
Премьер Италии заявила о праве Украины на героизацию Бандеры
My?l Polska написала об отчаянном шаге главнокомандующего ВСУ
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Виннипег» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
Суперниндзя | Сезон 2 | Выпуск 4
«Лада» — на первом месте Восточной конференции
«Вашингтон» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
Степанова/Букин: «Гран-при России», 3-й этап, произвольный танец
Анна Фролова: «Гран-при России», 3-й этап, произвольная программа
Бойкова/Козловский: «Гран-при России», 3-й этап, произвольная программа
Дмитрий Алиев: «Гран-при России», 3-й этап, произвольная программа
«Ванкувер» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
Степанова/Букин: «Гран-при России», 3-й этап, ритм-танец
Мария Агаева: «Гран-при России», 3-й этап, короткая программа
Бойкова/Козловский: «Гран-при России», 3-й этап, короткая программа
Дмитрий Алиев: «Гран-при России», 3-й этап, короткая программа
СКА проигрывает в Сочи, «Ак Барс» — в Тольятти
«Вашингтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
Воронков дебютировал в матче с «Монреалем»
«Эдмонтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

PARI открыла необычную вакансию

FONBET и «ЛизаАлерт» провели акцию в поддержку пропавших детей