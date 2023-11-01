1 ноября в шестом туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России «Спартак» примет «Краснодар». Матч на «Открытие Банк Арене» начнется в 20.45 по московскому времени, в прямом эфире он будет показан на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер». Трансляция стартует в 20.30 мск. Главным арбитром назначен Евгений Буланов.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают «Краснодар» фаворитом встречи. На победу гостей по итогам 90 минут игры можно поставить за 2.39, это примерно 42% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.81 (21%), успех «Спартака» — за 2.71 (37%).

На то, что красно-белые не уступят в матче, который им, по сути, не нужен, котировка — 1.58.

Если вы думаете, что «быки» победят крупно, возьмите Ф2(-1.5) за 4.16. Но можете и подстраховать гостей — например, Ф2(0) за 1.79.

Тотал больше 2.5 мяча предложен за 1.50, ТМ 2.5 — за 2.53.

Обмен голами случился в семи из восьми предыдущих встреч между командами. Вариант «обе забьют» оценен в 1.45, «обе забьют — нет» — за 2.73.

Наиболее вероятный точный счет, несмотря на предварительное превосходство «Краснодара», — ничья 1:1 за 7.00.

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