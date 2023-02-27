Спустя пять дней после первого матча «Спартак» и «Локомотив» сойдутся в ответной встрече 1/4 финала FONBET Кубка России. Новый раунд московского дерби пройдет на «Открытие Арене» и начнется в 20.00 по московскому времени. Рассудит команды арбитр Сергей Иванов. Посмотреть игру в прямом эфире с 19.00 мск можно будет на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер». Битва в Черкизово завершилась минимальной победой красно-белых — 1:0.

«Спартак» — фаворит предстоящей встречи, по мнению букмекеров. На победу хозяев поля в основное время выставлен коэффициент 1.82, вероятность подобного исхода — примерно 55%. Возможный триумф «Локомотива» доступен за 4.40 (18%), ничья — за 3.70 (27%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат в случае ничьей принесет 3700 рублей, а чистая прибыль составит 2700 рублей.

Проход красно-белых в полуфинал Кубка доступен за скромные 1.10, красно-зеленых — за 7.10.

В первом матче спартаковцы с трудом удержали победу. На то, что в этот раз железнодорожники добьются ничьей или вообще выиграют, котировка — 2.18.

Тотал больше 2.5 мяча предложен за 1.73, ТМ 2.5 — за 2.13.

Обмен голами можно взять за 1.70, противоположный исход — за 2.17.

Первый матч получился не грубым — на двоих соперники схватили всего три желтые карточки. На то, что в ответке арбитр покажет меньше 4.5 «горчичника», котировка — 2.55. На ТБ 4.5 коэффициент — 1.45.

Также в игре на «РЖД Арене» случился резонансный эпизод — арбитр отменил гол хозяев после просмотра ВАР. Взять поход Сергея Иванова к экрану для просмотра повтора можно за 2.30.