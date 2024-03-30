Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

30 марта, 14:15

«Спартак» — «Металлург»: где смотреть матч Кубка Гагарина 30 марта 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Кубка Гагарина «Спартак» — «Металлург» 30 марта 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Игроки «Спартака» и «Металлурга».
Фото Телеграм-канал «Металлурга»., Telegram
Telegram Дзен

30 марта «Спартак» и «Металлург» в шестой раз сойдутся друг с другом в четвертьфинальной серии Кубка Гагарина. Игра на арене «Мегаспорт» начнется в 17.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru, телеканалы KHL и KHL Prime, а также онлайн-платформа «Кинопоиск». Эфир стартует в 16.45 мск.

Харри Кейн. Нужен ли «Баварии» матч с дортмундской «Боруссией»? «Байер» уже не достать, а впереди — выезд в Лондон

Аналитики букмекерской компании Winline считают, что у красно-белых больше шансов на успех в предстоящем матче: победа в основное время доступна с котировкой 2.30, что около 43% вероятности. Коэффициент на выигрыш гостей — 2.90 (33%), ничья предложена за 4.00 (24%).

Триумф «Спартака» с учетом овертайма и серии буллитов доступен за 1.75, этот рынок на гостей предложен за 2.09.

Также на выбор дано множество ставок на победу любой из команд с учетом форы:

• Ф1(0) — за 1.71, Ф2(0) — за 2.14;

• Ф1(-1.5) — за 3.05, Ф2(+1.5) — за 1.38.

Игроки &laquo;Спартака&raquo;. «Спартак» — «Металлург»: москвичи переведут серию в седьмой матч

Тотал больше 4.5 гола можно взять за 1.53, ТМ 4.5 — за 2.50.

Эксперты оценили вероятность овертайма в 4.00, обратный вариант дан за 1.25.

Комбинированный рынок на победу москвичей в основное время и тотал меньше 5.5 шайбы идет за 3.75.

Забери фрибет 3 000 рублей для новых игроков — ставь на Лигу чемпионов, РПЛ и другие футбольные турниры с Winline!

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО "Управляющая компания НКС". ИНН: 7714707736

0
Читайте также
В Германии приостановили выпуск крылатых дальнобойных ракет Taurus
Братский финал «Авто» и «Трактора»? Опыт «Магнитки»? Новый чемпион? Полуфинал Кубка Гагарина-2024: пары, расписание, прогнозы
ВКС РФ нанесли удар по объектам энергетики и газодобывающей отрасли Украины
«Запад подозрительно активно убеждает нас в непричастности Киева»
Популярное видео
Определились все полуфиналисты Кубка Гагарина
«Тампа-Бэй» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Барселона» — «Лас-Пальмас»: видеообзор, чемпионат Испании
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 22-го тура 30 марта
КХЛ продлевает сезон до 31 мая и другие реформы
РПЛ: видео голов 22-го тура 29 марта
Вратарь Федотов покинул ЦСКА и уезжает в «Филадельфию»
«Колорадо» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Илья Воробьев возглавил ЦСКА
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Авангард» сократил отставание в серии с «Локомотивом»
«Сан-Хосе» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
СКА закончил выступление в Кубке Гагарина во втором раунде
Сафронов планирует вернуться в руководство «Динамо»
«Анахайм» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Балтика» — «Пари НН»: где смотреть матч РПЛ 30 марта 2024 года онлайн в прямом эфире

У «Вашингтона» опять матч против топ-соперника. Даже Овечкин не спасет от второго поражения подряд