У «Вашингтона» опять матч против топ-соперника. Даже Овечкин не спасет от второго поражения подряд

31 марта «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина сойдется с «Бостон Брюинз» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ. Игра пройдет на «Кэпитал Уан-Арене» и начнется в 02.00 по московскому времени. В России легально не показывают североамериканскую лигу.

Аналитики букмекерской компании Winline отдали предпочтение гостям: поставить на победу «Бостона» в основное время можно с коэффициентом 1.96, что составляет приблизительно 49% вероятности. Выигрыш «Вашингтона» доступен с котировкой 3.30 (29%), ничья идет за 4.30 (22%).

Успех гостей с учетом овертайма и серии буллитов выставлен за 1.58, этот рынок на хозяев идет за 2.58.

Также представлен широкий выбор ставок на результат с учетом форы:

• Ф1(0) — за 2.51, Ф2(0) — за 1.51;

• Ф1(+1.5) — за 1.55, Ф2(-1.5) — за 2.41.

Тотал больше 5.5 шайбы предложен за 1.87, ТМ 5.5 — за 1.94.

Вероятность овертайма оценена в 4.10, обратный рынок идет за 1.24.

Прогноз и ставка на матч «Вашингтон» — «Бостон»

Для хозяев предстоящий матч — второй подряд против топ-соперника, прошлый они без шансов отдали «Торонто» (1:5). До этого «Вашингтон» провел еще одну тяжелейшую игру против «Детройта» (4:3 ОТ). «Бостон» же имел больше времени на отдых (последний раз выходил на лед 28 марта) и в целом по сезону показывает лучшие результаты — идет третьим на «Востоке». Также в личных встречах преимущество на стороне «Брюинз» — шесть побед в прошлых 10 поединках.

Рекомендуемая ставка: победа «Бостона» за 1.96.

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