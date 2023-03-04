«Спартак» и «Урал» встретятся 4 марта в рамках 18-го тура чемпионата России. Встреча пройдет на «Открытие Банк Арене». Судья Виталий Мешков даст стартовый свисток в 14.00 по московскому времени. Прямой эфир встречи в 13.55 мск начнется на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер».

Аналитики букмекерской компании ОЛИМПБЕТ считают «Спартак» явным фаворитом встречи. На победу хозяев можно поставить за 1.60, это порядка 61% вероятности успеха. Мирный исход предложен за 4.49 (21%), триумф «Урала» получил котировку 5.39 (18%).

Если поставить 1000 рублей на гостей, то удачный исход матча принесет выплату в 5390 рублей.

«Урал» проиграл «Спартаку» пять матчей подряд, включая один товарищеский. Если верите, что в этой игре екатеринбуржцы прервут серию, вариант 2Х предложен за 2.42.

Красно-белые в последних пяти встречах оформляли в среднем 2.2 гола за матч, «Урал» — 1.4. Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.67, ТМ 2.5 — за 2.27.

«Спартак» забивает в 18 из 20 последних матчей, «Урал» — в 10 подряд. Обмен голами в предстоящей встрече доступен за 1.75. Вариант «обе забьют — нет» идет за 2.07.

На сухую победу красно-белых можно поставить за 2.76.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, 2:0 в пользу «Спартака» за 7.42.